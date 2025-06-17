В Одесі змінено маршрути руху деяких трамваїв та тролейбусу

Рух двох трамваїв та тролейбуса в Одесі змінили — яких
Троллейбус № 7. Фото: traffic.od
Ключові моменти Зміни у русі трамваїв Зміни у русі тролейбусу
В Одесі тимчасово змінено популярні серед містян маршрути руху міського транспорту. Зокрема, це стосується тролейбуса №7, а також 3-го та 28-го трамваїв.
Про це повідомляє Одеська мерія.
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Зміни у русі трамваїв
Через тимчасові обмеження трамвайні маршрути курсують за зміненими схемами:
- Маршрут №3 відтепер ходитиме з 11 ст. Люстдорфської дороги до залізничного вокзалу (Раніше — з Люстдорфської дороги до вул. Пастера).
- Маршрут №28 ходитиме з Площі Тираспольської до Парку Шевченка (Раніше курсував Автовокзал — Парк Шевченко).
Зміни у русі тролейбусу
Одеський тролейбус №7 також курсуватиме за скороченим маршрутом:
- вул. Архітекторська — Рішельєвська, далі — по вул. Рішельєвській, вул. Ніни Строкатої (Буніна), розворот на площі Менделе Мойхер-Сфоріма (пл. Льва Толстого), після чого тролейбус рухатиметься у зворотному напрямку — до вул. Архітекторська.
Додамо, раніше тролейбус №7 доїжджав до площі Новосельського.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесу влітку ходитиме більше потягів. А також про те як відновлення мосту допоможе вирішити проблему із заторами.
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