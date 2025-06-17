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Головна Одеса Рух двох трамваїв та тролейбуса в Одесі змінили — яких

Рух двох трамваїв та тролейбуса в Одесі змінили — яких

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 10:07
В Одесі змінено маршрути руху деяких трамваїв та тролейбусу
Троллейбус № 7. Фото: traffic.od
Ключові моменти Зміни у русі трамваїв Зміни у русі тролейбусу

В Одесі тимчасово змінено популярні серед містян маршрути руху міського транспорту. Зокрема, це стосується тролейбуса №7, а також 3-го та 28-го трамваїв.

Про це повідомляє Одеська мерія.

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Зміни у русі трамваїв

Через тимчасові обмеження трамвайні маршрути курсують за зміненими схемами:

  • Маршрут №3 відтепер ходитиме з 11 ст. Люстдорфської дороги до залізничного вокзалу (Раніше — з Люстдорфської дороги до вул. Пастера).
  • Маршрут №28 ходитиме з Площі Тираспольської до Парку Шевченка (Раніше курсував Автовокзал — Парк Шевченко).
В Одесі змінено рух популярних маршрутів — деталі - фото 1
Повідомлення мерії. Фото: скриншот

Зміни у русі тролейбусу

Одеський тролейбус №7 також курсуватиме за скороченим маршрутом:

  • вул. Архітекторська — Рішельєвська, далі — по вул. Рішельєвській, вул. Ніни Строкатої (Буніна), розворот на площі Менделе Мойхер-Сфоріма (пл. Льва Толстого), після чого тролейбус рухатиметься у зворотному напрямку — до вул. Архітекторська.

Додамо, раніше тролейбус №7 доїжджав до площі Новосельського.

В Одесі змінено рух популярних маршрутів — деталі - фото 2
7-го тролейбуса не чекайте.  Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесу влітку ходитиме більше потягів. А також про те як відновлення мосту допоможе вирішити проблему із заторами.

Одеса Новини Одеси громадський транспорт трамвай тролейбуси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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