В Одесі змінено маршрути руху деяких трамваїв та тролейбусу

Троллейбус № 7. Фото: traffic.od

В Одесі тимчасово змінено популярні серед містян маршрути руху міського транспорту. Зокрема, це стосується тролейбуса №7, а також 3-го та 28-го трамваїв.

Про це повідомляє Одеська мерія.

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Зміни у русі трамваїв

Через тимчасові обмеження трамвайні маршрути курсують за зміненими схемами:

Маршрут №3 відтепер ходитиме з 11 ст. Люстдорфської дороги до залізничного вокзалу (Раніше — з Люстдорфської дороги до вул. Пастера).

Маршрут №28 ходитиме з Площі Тираспольської до Парку Шевченка (Раніше курсував Автовокзал — Парк Шевченко).

Повідомлення мерії. Фото: скриншот

Зміни у русі тролейбусу

Одеський тролейбус №7 також курсуватиме за скороченим маршрутом:

вул. Архітекторська — Рішельєвська, далі — по вул. Рішельєвській, вул. Ніни Строкатої (Буніна), розворот на площі Менделе Мойхер-Сфоріма (пл. Льва Толстого), після чого тролейбус рухатиметься у зворотному напрямку — до вул. Архітекторська.

Додамо, раніше тролейбус №7 доїжджав до площі Новосельського.

7-го тролейбуса не чекайте. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесу влітку ходитиме більше потягів. А також про те як відновлення мосту допоможе вирішити проблему із заторами.