Новые поезда из Киева и других городов в Одесса на лето - Укрзализныця

Поезд Укрзализныци. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В течение лета в Одессу будут ходить поезда из Киева, Житомира, Винницы и других украинских городов. Они будут курсировать 6 раз в неделю, однако в случае перегрузки в курортный сезон Укрзализныця обещает запустить дополнительные составы.

Об этом сообщает Укрзализныця расширяет график

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Укрзализныця запустила новые поезда на морское направление. В частности теперь будет ходить состав "Интерсити" №765/764 Киев — Одесса, который начнет курсировать с 27 июня. Он будет отправляться из столицы в 21:49, а в наш город прибывать уже в 5:34 утра. В обратном направлении — из Одессы в 06:54, а в Киеве в 15:01.

Этот поезд будет курсировать 6 раз в неделю. Стоимость проезда будет начинаться с 268 гривен.

"Особенно удобно для жителей Чернигова и Сум: вечером приехали в Киев — утром уже в Одессе!" — говорится в сообщении Укрзализныци.

Сообщение УЗ. Фото: скриншот

Дополнительные рейсы

Также в летнем графике появился поезд №208/207 Одесса — Винница. А состав №148/147, который идет из Черкасс, продлен до Житомира. Кроме того, возможен запуск дополнительных рейсов из Киева и Львова в наш город в пиковые дни лета.

"На летний период Житомир получит прямое железнодорожное сообщение с Черкассами и Одессой",ь— сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Новые поезда. Фото: УЗ

Напомним, недавно мы писали о новых электропоездах, которые ходят по Одесской области. А также о поезде Одесса — Кишинев.