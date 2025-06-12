Нові потяги з Києва та інших міст до Одеса на літо - Укрзалізниця

Потяг Укрзалізниці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Протягом літа до Одеси ходитимуть поїзди з Києва, Житомира, Вінниці та інших українських міст. Вони курсуватимуть 6 разів на тиждень, однак у разі перенавантаження у курортний сезон Укрзалізниця обіцяє запустити додаткові состави.

Про це повідомляє Укрзалізниця розширює графік

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Нові маршрути

Укрзалізниця запустила нові поїзди на морський напрямок. Зокрема, тепер ходитиме потяг "Інтерсіті" №765/764 Київ — Одеса, який почне курсувати з 27 червня. Він вирушатиме зі столиці о 21:49, а в наше місто прибуватиме вже о 05:34 ранку. У зворотному напрямку — з Одеси о 06:54, а у Києві о 15:01.

Цей потяг курсуватиме 6 разів на тиждень. Вартість проїзду починатиметься з 268 гривень.

"Особливо зручно для мешканців Чернігова та Сум: вечері приїхали до Києва — зранку вже в Одесі!" — йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Повідомлення УЗ. Фото: скриншот

Додаткові рейси

Також у літньому графіку з’явився поїзд №208/207 Одеса — Вінниця. А потяг №148/147, що прямує з Черкас, подовжено до Житомира. Крім того, можливий запуск додаткових рейсів з Києва та Львова до нашого міста в пікові дні літа.

"На літній період Житомир отримає пряме залізничне сполучення з Черкасами та Одесою", — повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Нові потяги. Фото: УЗ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові електропотяги, що ходять Одеською областю. А також про поїзд Одеса — Кишинів.