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Головна Одеса В Одесу влітку ходитиме більше поїздів — з яких напрямків

В Одесу влітку ходитиме більше поїздів — з яких напрямків

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Дата публікації: 12 червня 2025 12:20
Нові потяги з Києва та інших міст до Одеса на літо - Укрзалізниця
Потяг Укрзалізниці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Нові маршрути Додаткові рейси

Протягом літа до Одеси ходитимуть поїзди з Києва, Житомира, Вінниці та інших українських міст. Вони курсуватимуть 6 разів на тиждень, однак у разі перенавантаження у курортний сезон Укрзалізниця обіцяє запустити додаткові состави.

Про це повідомляє Укрзалізниця розширює графік

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Нові маршрути

Укрзалізниця запустила нові поїзди на морський напрямок.  Зокрема, тепер ходитиме потяг "Інтерсіті" №765/764 Київ — Одеса, який почне курсувати з 27 червня. Він вирушатиме зі столиці о 21:49, а в наше місто прибуватиме вже о 05:34 ранку. У зворотному напрямку — з Одеси о 06:54, а у Києві о 15:01. 

Цей потяг курсуватиме 6 разів на тиждень. Вартість проїзду починатиметься з 268 гривень.

"Особливо зручно для мешканців Чернігова та Сум: вечері приїхали до Києва  — зранку вже в Одесі!" — йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

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Повідомлення УЗ. Фото: скриншот

Додаткові рейси

Також у літньому графіку з’явився поїзд №208/207 Одеса — Вінниця. А потяг №148/147, що прямує з Черкас, подовжено до Житомира. Крім того, можливий запуск додаткових рейсів з Києва та Львова до нашого міста в пікові дні літа.

"На літній період Житомир отримає пряме залізничне сполучення з Черкасами та Одесою", — повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Нові потяги. Фото: УЗ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові електропотяги, що ходять Одеською областю. А також про поїзд Одеса — Кишинів.

Київ Одеса Укрзалізниця поїзди Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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