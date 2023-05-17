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Из Одессы запустят инклюзивный поезд: куда будет направляться

17 мая 2023 10:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Из Одессы запустят инклюзивный поезд: куда будет направляться
Одесский ж/д вокзал. Фото: Александр Синица / УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Укрзализныця объявила о назначении нового регионального поезда №802/801, обеспечивающего связь между Одессой и Винницей. На маршруте курсирует комфортабельный инклюзивный электропоезд.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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График поездки

Поезд №802 стартует из Одессы в 11:43 и прибывает в Винницу в 18:36. Тем, кто планирует совершить обратное путешествие из Винницы в Одессу, поезд №801 отправляется в 6:40, позволяя прибыть в Одессу в 13:30.

Остановки на маршруте

Поезд №802/801 пересекает многие станции на своем маршруте. Среди них: Уют, Раздельная, Затишье, Подольск, Слободка, Кодыма, Рудница, Крыжополь, Вапнярка, Жмеринка, Браилов и Гнивань.

Легкое бронирование билетов

Заказать билеты на поезд можно быстро и удобно. Укрзализныця предлагает несколько вариантов: онлайн-бронирование через приложение, чат-бот или официальный сайт компании, а также возможность приобрести билеты в кассах вокзалов.

нклюзивный вагон поезда Одесса — Винница. Фото: Укрзализныця
нклюзивный вагон поезда Одесса — Винница. Фото: Укрзализныця

Напомним, во вторник, 16 мая, Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 105 дизельных генераторов. Благодаря им станет возможна бесперебойная перевозка пассажиров.

Отметим, ежедневно через приложение Укрзализныци поступает около 1300 отметок от пассажиров, касающихся их поездок. Раньше эти отзывы обрабатывались вручную, но теперь эту задачу выполняет искусственный интеллект ChatGPT.

Также мы писали, что Укрзализныця обновила мобильное приложение для бронирования билетов. Там появилась возможность одновременного оформления и обратного билета.

Пассажиры Укрзализныци приобрели более 10 000 перевозочных документов на животных в приложении с момента запуска этой функции. Железнодорожный оператор также напомнил, как правильно путешествовать вместе с животными в поездах.

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