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З Одеси запустять інклюзивний потяг: куди прямуватиме

17 травня 2023 10:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
З Одеси запустять інклюзивний потяг: куди прямуватиме
Одеський залізничний вокзал. Фото: Олександр Синиця / УНІАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Укрзалізниця оголосила про призначення нового регіонального поїзда №802/801, який забезпечуватиме зв'язок між Одесою та Вінницею. На маршруті курсує комфортабельний інклюзивний електропоїзд. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Графік поїздки

Поїзд №802 стартує з Одеси о 11:43 і прибуває до Вінниці о 18:36. Тим, хто планує здійснити зворотну подорож з Вінниці до Одеси, поїзд №801 відправляється о 6:40, дозволяючи прибути до Одеси о 13:30.

Зупинки на маршруті

Поїзд №802/801 перетинає багато станцій на своєму маршруті. Серед них: Вигода, Роздільна, Затишшя, Подільськ, Слобідка, Кодима, Рудниця, Крижопіль, Вапнярка, Жмеринка, Браїлів та Гнівань.

Легке бронювання квитків

Замовлення квитків на поїзд можна здійснити швидко та зручно. Укрзалізниця пропонує кілька варіантів: онлайн-бронювання через застосунок, чат-бота або офіційний сайт компанії, а також можливість придбати квитки в касах вокзалів. 

нклюзивний вагон потяга Одеса — Вінниця. Фото: Укрзалізниця
нклюзивний вагон потяга Одеса — Вінниця. Фото:  Укрзалізниця

Нагадаємо, у вівторок, 16 травня, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 105 дизельних генераторів. Завдяки їм стане можливим безперебійне перевезення пасажирів.

Зазначимо, щодня через додаток Укрзалізниці надходить близько 1300 оцінок від пасажирів, які стосуються їхніх поїздок. Раніше ці відгуки оброблялися вручну, але тепер це завдання виконує штучний інтелект ChatGPT.

Також ми писали, що Укрзалізниця оновила мобільний застосунок для бронювання квитків. Там з'явилася можливість одночасного оформлення і зворотного квитка.

Пасажири Укрзалізниці придбали понад 10 000 перевізних документів на тварин в застосунку з моменту запуску цієї функції. Залізничний оператор також нагадав, як правильно подорожувати разом з тваринами у поїздах.

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