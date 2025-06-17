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Главная Одесса Стало известно о погибшей в результате атаки на Одессу

Стало известно о погибшей в результате атаки на Одессу

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Дата публикации 17 июня 2025 09:39
Последствия атаки дронами на Одессу 17 июня - под завалами ищут людей
После дронового удара. Фото: Одесская ОВА
Ключові моменти Последствия атаки Оформление компенсации

Утром Россия снова осуществила дроновую атаку на Одессу, в настоящее время уже известно об одной погибшей женщине и 17 пострадавших, среди которых беременная девушка. Большинство БпЛА врага уничтожили силы ПВО, однако избежать повреждений гражданской инфраструктуры не удалось.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов и заместитель главы Одесской ОГА Александр Харлов.

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Последствия атаки

Враг нанес удар по центру города, где плотная застройка. Россияне разрушили дома в историческом центре города, детский сад и инклюзивный центр. Пострадавшие сейчас госпитализированы, известно, что среди них тяжелых раненых нет. Однако под завалами домов еще могут находиться люди, поэтому поиски продолжаются. 

"Под ударом оказалась жилая застройка, транспорт гражданский и остальное гражданское население, которое находится в плотно застроенной центральной части города",— говорит заместитель главы Одесской ОВА Александр Харлов.

Уже найдено тело 60-летней женщины, не успевшей среагировать на сигналы тревоги. Во время атаки она находилась в квартире со своей внучкой и знакомым мужчиной, который спасся, вовремя выпрыгнув в окно.

Атака на Одессу - под завалами ищут людей - фото 1
Выбитое стекло. Фото: Одесская ОВА
Атака на Одессу - под завалами ищут людей - фото 2
Уничтоженный дом. Фото: Одесская ОВА
Атака на Одессу - под завалами ищут людей - фото 3
После удара после удара. Фото: Одесская ОВА

Оформление компенсации

Специалисты вскоре оценят степень разрушений гражданской инфраструктуры. В горсовете призывают тех одесситов, чьи квартиры сильно пострадали, обращаться в оперативный штаб или районную администрацию для оформления компенсации на аренду жилья.

Штаб развернут по адресу: ул. Новосельского,19/ул. Павла Зеленого (бывш. Коблевская).

Атака на Одесу — під завалами шукають людей - фото 4
Дом после атаки после атаки. Фото: Одесская ОВА
Атака на Одесу — під завалами шукають людей - фото 5
Последствия атаки. Фото: Одесская ОВА
Атака на Одесу — під завалами шукають людей - фото 6
Поврежденный дом. Фото: Одесская ОВА

Напомним, недавно мы писали об атаке на Одессу дронами. А также о взрывах, которые слышали ночью в нашем городе.

Одесса обстрелы Новости Одессы война в Украине пострадавшие
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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