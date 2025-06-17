Последствия атаки дронами на Одессу 17 июня - под завалами ищут людей

После дронового удара. Фото: Одесская ОВА

Утром Россия снова осуществила дроновую атаку на Одессу, в настоящее время уже известно об одной погибшей женщине и 17 пострадавших, среди которых беременная девушка. Большинство БпЛА врага уничтожили силы ПВО, однако избежать повреждений гражданской инфраструктуры не удалось.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов и заместитель главы Одесской ОГА Александр Харлов.

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Последствия атаки

Враг нанес удар по центру города, где плотная застройка. Россияне разрушили дома в историческом центре города, детский сад и инклюзивный центр. Пострадавшие сейчас госпитализированы, известно, что среди них тяжелых раненых нет. Однако под завалами домов еще могут находиться люди, поэтому поиски продолжаются.

"Под ударом оказалась жилая застройка, транспорт гражданский и остальное гражданское население, которое находится в плотно застроенной центральной части города",— говорит заместитель главы Одесской ОВА Александр Харлов.

Уже найдено тело 60-летней женщины, не успевшей среагировать на сигналы тревоги. Во время атаки она находилась в квартире со своей внучкой и знакомым мужчиной, который спасся, вовремя выпрыгнув в окно.

Выбитое стекло. Фото: Одесская ОВА

Уничтоженный дом. Фото: Одесская ОВА

После удара после удара. Фото: Одесская ОВА

Оформление компенсации

Специалисты вскоре оценят степень разрушений гражданской инфраструктуры. В горсовете призывают тех одесситов, чьи квартиры сильно пострадали, обращаться в оперативный штаб или районную администрацию для оформления компенсации на аренду жилья.

Штаб развернут по адресу: ул. Новосельского,19/ул. Павла Зеленого (бывш. Коблевская).

Дом после атаки после атаки. Фото: Одесская ОВА

Последствия атаки. Фото: Одесская ОВА

Поврежденный дом. Фото: Одесская ОВА

Напомним, недавно мы писали об атаке на Одессу дронами. А также о взрывах, которые слышали ночью в нашем городе.