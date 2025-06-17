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Головна Одеса Стало відомо про загиблу внаслідок атаки на Одесу

Стало відомо про загиблу внаслідок атаки на Одесу

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Дата публікації: 17 червня 2025 09:39
Наслідки атаки дронами на Одесу 17 червня - під завалами шукають людей
Після дронового удару. Фото: Одеська ОВА ​
Ключові моменти Наслідки атаки Оформлення компенсації

Вранці Росія знову здійснила дронову атаку на Одесу, на цей час вже відомо про одну загиблу жінку та 17 постраждалих осіб, серед яких вагітна дівчина. Більшість БпЛА ворога знищили сили ППО, однак уникнути пошкоджень цивільної інфраструктури не вдалося.

Про це повідомили мер Одеси Геннадій Труханов та заступник очільника Одеської ОВА Олександр Харлов.

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Наслідки атаки

Ворог завдав удару по центру міста, де щільна забудова. Росіяни зруйнували будинки в історичному середмісті, дитячий садок та інклюзивний центр. Постраждалих наразі ушпиталено, відомо, що серед них важких поранених немає. Однак під завалами будинків ще можуть перебувати люди, тому пошуки тривають. 

"Під ударом опинилася житлова забудова, транспорт цивільний і решта цивільного населення, яке знаходиться в щільно забудованій центральній частині міста",— каже заступник очільника Одеської ОВА Олександр Харлов.

Вже знайдено тіло 60-річної жінки, яка не встигла зреагувати на сигнали тривоги. Під час атаки вона перебувала у квартирі зі своєю онучкою та знайомим чоловіком, який врятувався, вчасно вистрибнувши у вікно.

Атака на Одесу — під завалами шукають людей - фото 1
Вибите скло. Фото: Одеська ОВА
Атака на Одесу — під завалами шукають людей - фото 2
Знищений будинок. Фото: Одеська ОВА
Атака на Одесу — під завалами шукають людей - фото 3
Після удару. Фото: Одеська ОВА

Оформлення компенсації

Фахівці невдовзі оцінять ступінь руйнувань цивільної інфраструктури. У міськраді закликають тих одеситів, чиї квартири сильно постраждали, звертатися до оперативного штабу або районної адміністрації для оформлення компенсації на оренду житла.  

Штаб розгорнуто за адресою: вул. Новосельского,19/вул. Павла Зеленого (колиш. Коблевська). 

Атака на Одесу — під завалами шукають людей - фото 4
Будинок після атаки. Фото: Одеська ОВА
Атака на Одесу — під завалами шукають людей - фото 5
Наслідки атаки. Фото: Одеська ОВА
Атака на Одесу — під завалами шукають людей - фото 6
Пошкоджений будинок. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на Одесу дронами. А також про вибухи, які чули вночі в нашому місті.

Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні постраждалі
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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