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Главная Одесса РФ атаковала Одессу дронами — есть разрушения и пострадавшие

РФ атаковала Одессу дронами — есть разрушения и пострадавшие

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 05:30
Обстрел Одессы 17 июня — зафиксированы разрушения и есть пострадавшие
Спасатели выводят пострадавших. Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковщины
Ключові моменти Последствия обстрела Одессы утром 17 июня

Россия на рассвете 17 июня массированно атаковала Одессу дронами. В результате атаки зафиксированы пожары, повреждения, разрушения, а также есть пострадавшие. 

Об этом в Telegram сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия обстрела Одессы утром 17 июня

"Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т.д.", — говорится в сообщении в 05:24.

Кипер добавил, что в городе есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется.

Напомним, что этой ночью в Одессе тоже раздавались звуки взрывов. Враг пытался атаковать город дронами.

Также мы писали, что этой ночью Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, используя дроны и ракеты. В результате обстрела зафиксированы пожары, много разрушений, и есть информация о пострадавших. Подробнее о первых последствиях читайте по этой ссылке.

Одесса пожар обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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