Обстрел Одессы 17 июня — зафиксированы разрушения и есть пострадавшие

РФ атаковала Одессу дронами — есть разрушения и пострадавшие
Россия на рассвете 17 июня массированно атаковала Одессу дронами. В результате атаки зафиксированы пожары, повреждения, разрушения, а также есть пострадавшие.
Об этом в Telegram сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Последствия обстрела Одессы утром 17 июня
"Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т.д.", — говорится в сообщении в 05:24.
Кипер добавил, что в городе есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется.
Напомним, что этой ночью в Одессе тоже раздавались звуки взрывов. Враг пытался атаковать город дронами.
Также мы писали, что этой ночью Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, используя дроны и ракеты. В результате обстрела зафиксированы пожары, много разрушений, и есть информация о пострадавших. Подробнее о первых последствиях читайте по этой ссылке.
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