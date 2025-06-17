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Головна Одеса РФ атакувала Одесу дронами — є руйнування та постраждалі

РФ атакувала Одесу дронами — є руйнування та постраждалі

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 05:30
Обстріл Одеси 17 червня - зафіксовано руйнування та є постраждалі
Рятувальники виводять постраждалих. Ілюстративне фото: ДСНС Харківщини
Ключові моменти Наслідки обстрілу Одеси зранку 17 червня

Росія на світанку 17 червня масовано атакувала Одесу дронами. Внаслідок атаки зафіксовано пожежі, пошкодження, руйнування, а також є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки обстрілу Одеси зранку 17 червня

"Попри активну роботу наших бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів, тощо", — йдеться у повідомленні о 05:24.

Кіпер додав, що у місті є постраждалі. Інформація щодо їх кількості уточнюється.

Оновлено о 06:13

"Наразі відомо про щонайменше пʼятьох поранених, серед яких одна дитина", — уточнив Кіпер.

Нагадаємо, що цієї ночі в Одесі теж лунали звуки вибухів. Ворог намагався атакувати місто дронами.

Також ми писали, що цієї ночі Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, використовуючи дрони і ракети. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі, багато руйнувань, і є інформація про постраждалих. Детальніше про перші наслідки читайте за цим посиланням.

Одеса пожежа обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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