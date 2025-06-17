Обстріл Одеси 17 червня - зафіксовано руйнування та є постраждалі

РФ атакувала Одесу дронами — є руйнування та постраждалі
Росія на світанку 17 червня масовано атакувала Одесу дронами. Внаслідок атаки зафіксовано пожежі, пошкодження, руйнування, а також є постраждалі.
Про це у Telegram повідомляє глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наслідки обстрілу Одеси зранку 17 червня
"Попри активну роботу наших бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів, тощо", — йдеться у повідомленні о 05:24.
Кіпер додав, що у місті є постраждалі. Інформація щодо їх кількості уточнюється.
Оновлено о 06:13
"Наразі відомо про щонайменше пʼятьох поранених, серед яких одна дитина", — уточнив Кіпер.
Нагадаємо, що цієї ночі в Одесі теж лунали звуки вибухів. Ворог намагався атакувати місто дронами.
Також ми писали, що цієї ночі Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, використовуючи дрони і ракети. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі, багато руйнувань, і є інформація про постраждалих. Детальніше про перші наслідки читайте за цим посиланням.
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