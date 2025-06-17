Главные проблемы Одессы — что надо изменить в городе

Люди возле Оперного театра в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса — город, который всегда вызывает эмоции. Она либо влюбляет с первого взгляда, либо заставляет мечтать о том, какой могла бы быть. Город, дышащий историей, поражающий колоритом, но в то же время не скрывающий следов запущенности. Сегодня Южная Пальмира на распутье — между старым образом и потребностью перемен.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить у горожан и гостей: что, по их мнению, стоило бы изменить в городе уже сейчас?

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Некоторые одесситы настолько срослись с городом, что не замечают его недостатков или не считают их существенными. Для них важны не фасады и транспорт, а душа Одессы — живая, открытая, искренняя. Таков и Александр, который смотрит на свой город сквозь призму ежедневного опыта. Ведь настоящая ценность Южной Пальмиры не в инфраструктуре, а в характере ее жителей. И это тоже часть правды — особенно для тех, кто давно здесь живет.

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"Ничего, все супер. Мне нравятся здесь люди приятные, их менталитет. А архитектура и море — это уже такое обыденное для Одессы", — говорит Александр.

Одессит Александр об Одессе. Фото: Новини.LIVE

А вот Владислав — пример постоянного жителя, который живет в самом сердце города. Он считает, что жизнь здесь и есть привилегия. И даже не пытается искать в городе недостатки, потому что воспринимает его с любовью, как есть.

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"Одесса — самое прекрасное место в Украине. Мне здесь нравится буквально все. Не могу ничего выразить, но сам живу в центре. Это просто радость, потому что здесь живу", — отмечает Владислав.

Местный житель Владислав о любви к Одессе. Фото: Новини.LIVE

Состояние транспорта

Люди, которые переехали в Одессу из других городов, часто замечают то, что местным уже не бросается в глаза. Так произошло и с Кристиной, которая родом из Херсона. Она не критикует город, наоборот — говорит о любви и уважении. Но добавляет, что первое, что удивило — это состояние общественного транспорта. В Херсоне, по ее словам, все было чище и современнее. Именно поэтому она считает, что Одесса заслуживает обновления, комфорта и сервиса.

"Мне очень нравится здесь. Я вообще из Херсона. Поэтому нравится: архитектура, люди, история. Если мы сравниваем с Херсоном, то точно я бы заменила городской транспорт. Он очень, если честно, грязный. В Херсоне были новые автобусы, и все было чистое. И когда херсонцы переехали в Одессу, мы столкнулись с этим вопросом", — отмечает Кристина.

Местная жительница Кристина о состоянии общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

Упадок Одессы

Не все приезжают в Одессу с романтическим настроением. Иногда взгляд извне — это не только оценка, а зеркало, в котором видно несовершенство. Ольга приехала на короткий визит из Киева и ожидала увидеть что-то другое — возможно, ухоженную курортную зону, благоустроенные пляжи, современные пространства. Вместо этого поразили недострои и мусор.

"Мы вот приехали из Киева по работе, буквально на два дня. И были очень-очень разочарованы самим пляжем, потому что там очень грязно. Очень много недостроя. Вообще такое впечатление, что Одесса в этом городе застряла лет так на 20", — отметила Ольга.

Туристка Ольга об упадке Одессы.

Фото: Новини.LIVE

Город для туристов

Есть и те, кто видит Одессу впервые — и сразу попадает под ее очарование. Для них город — это впечатления, настроение, улочки, ароматы, ощущение моря. Именно такой ее увидела Светлана, которая приехала, чтобы отдохнуть и набраться эмоций.

"Мы приехали на выходные немного переключиться, отдохнуть. Первый раз в Одессе. Поэтому мне все нравится. Архитектура, люди, море", — делится Светлана.

Туристка Светлана о впечатлениях от Одессы. Фото: Новини.LIVE

Каждый из рассказов — это взгляд на Одессу с разного угла. Кому-то здесь все идеально, кто-то видит потенциал для изменений, а некоторые испытывают разочарование. Но все эти эмоции — настоящие, и именно они формируют полноценную картину города. Одесса может быть яркой, комфортной и современной — если услышать тех, кто ею живет и в нее приезжает.

Ранее мы писали о том, насколько пляжи и гостиницы готовы принимать туристов в Одессе. А также о том, прогрелось ли море для купания.