Пляжі в Одесі 2025 — як працюють, чи безпечно, що змінилось

Один з одеських пляжів. Фото: Новини.LIVE

Попри війну, Одеса знову готується до туристичного сезону. Це буде вже четверте літо поспіль, коли місто приймає відпочивальників в умовах повномасштабного вторгнення. Однак попит на пляжний відпочинок не зникає — навпаки, в умовах постійного стресу багато українців шукають можливість бодай ненадовго змінити обстановку, побути біля моря та відчути атмосферу мирного життя.

Наскільки цього року безпечно та чи готове місто до прийому туристів, журналісти Новини.LIVE запитали у директора департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Івана Ліптуги.

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Відпочинок біля моря

Одеса залишається одним із небагатьох напрямків, куди можна доїхати автомобілем, поїздом або автобусом з інших областей. Місто готується до курортного сезону заздалегідь — обстежуються пляжі, перевіряються укриття, комунальники працюють над благоустроєм територій.

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"Відпочинок у місті Одеса асоціюється саме з пляжним, літнім, туристичним сезоном, тому завжди в нас особливо завантажені місяці. Це липень і серпень, навіть в червні ще не так багато людей, тому що традиційно діти ще складають свої шкільні іспити й тільки наприкінці червня починають виїжджати на відпочинок до моря. Але ми готові, як показав минулий рік, в Одеси на сьогодні немає конкурентів", — зазначає директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга.

Директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга про відпочинок біля моря. Фото: Новини.LIVE

Пляжі Одеси, її інфраструктура, готелі й ресторани вкотре готуються зустрічати гостей. Адже саме зараз для багатьох українців хоча б на кілька днів побути у відносно мирній реальності стає тим ковтком свободи, якого так не вистачає у повсякденні воєнного життя.

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Вартість відпочинку

Попит на відпочинок напряму впливає на ціни — влітку тарифи традиційно зростають, а взимку падають. Проте навіть у сезон вартість на житло й харчування в Одесі залишаються доволі доступними. Хоча деякі заклади мають високі ціни через унікальне розташування або обмежену кількість п’ятизіркових готелів, загальна картина є позитивною для внутрішнього туриста.

"В Одесі ціна відпочинку нижче, ніж у Києві, й навіть, мабуть, ніж в Буковелі. Звичайно, що є різні приклади, є різні заклади, там, де дуже конкурентоспроможний продукт, в якого нема конкурентів, то в них ціни вищі. Наприклад, у деяких готелях на узбережжі, особливо з п'ятьма зірками, через те, що їх небагато. У цих закладах влітку вартість доволі висока, але це не заважає їм бути заповненими на 100% і не тільки влітку", — зазначив директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу ОМР.

Люди відпочивають у кафе. Фото: Новини.LIVE

Зараз Одеса залишається одним з найпривабливіших варіантів. Готельєри, ресторатори й інші гравці ринку очікують на сезон з надією. Місто продовжує приймати гостей із різних регіонів і прагне підтримати економіку завдяки туризму.

Проблеми обліку туристів

Проте вимірювання реального обсягу туризму в Україні залишається складною справою, зокрема, через відсутність системного державного підходу. Представники туристичної галузі багато років наголошують на потребі створення єдиного ефективного механізму збору статистичних даних. Однак наразі міста, зокрема Одеса, фактично позбавлені інструментів для перевіреного аналізу.

"Взагалі статистика туризму потребує системного підходу на державному рівні, тому що у міста як у муніципалітету немає інструментів для того, щоб аналізувати дані. Державна служба має робити статистики, проте, на жаль, вона це не робить", — зауважив директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу ОМР.

Люди засмагають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Раніше ці показники збирало Міністерство культури, але звітність було скасовано. Відсутність чітких даних унеможливлює розробку обґрунтованої політики розвитку туризму.

"Цей мультиплікативний ефект розраховується за спеціальною методикою сателітного рахунку, яку колись ООН напрацювала. І більшість туристичних країн світу саме за цією методикою роблять аналіз", — каже директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга.

Дерибасівська, головна вулиця Одеси. Фото: Новини.LIVE

В Україні такий підхід досі не впроваджено на державному рівні. Більшість даних збираються або епізодично, або з великими похибками. Через це офіційна частка туризму у ВВП країни виглядає заниженою — 1,5% замість реальних понад 11%, які отримав департамент культури в межах власного дослідження.

Туристичні рекорди Одеси

Попри складнощі зі статистикою, рекордні роки в Одесі все ж таки були. Вони припали до початку воєнних подій, це 2012-2013, коли місто приймало міжнародних гостей під час футбольного Євро. Тоді туристичний потік сягав понад мільйон людей, що є високим показником для міської інфраструктури.

"Хтось говорить, що Одесу відвідували 3-5 мільйонів, це рекорд, проте у нас фізично немає закладів розміщення, навіть якщо ми візьмемо 100% погрішності, не вийде такої цифри. У нас лише 80 готелів, я не кажу про апартаменти й вілли, які сьогодні теж доволі обмежені", — зазначив директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга.

Директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга про туристичні рекорди Одеси. Фото: Новини.LIVE

Потенціал для збільшення туристичного потоку, безумовно, існує, але він повинен зростати в межах реальних можливостей. Поки ж місто зберігає баланс між попитом і спроможністю інфраструктури та чекає на гостей вже найближчим часом.

Раніше ми писали, що в Одесі виділять 2,5 млн гривень на інклюзивний пляж "Дельфін". А також про те, що у море зливають каналізацію.