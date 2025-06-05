Пляжи в Одессе 2025 - как работают, безопасно ли, что изменилось

Один из одесских пляжей. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну, Одесса снова готовится к туристическому сезону. Это будет уже четвертое лето подряд, когда город принимает отдыхающих в условиях полномасштабного вторжения. Однако спрос на пляжный отдых не исчезает — наоборот, в условиях постоянного стресса многие украинцы ищут возможность хотя бы ненадолго сменить обстановку, побыть у моря и почувствовать атмосферу мирной жизни.

Насколько в этом году безопасно и готов ли город к приему туристов, журналисты Новини.LIVE спросили у директора департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Ивана Липтуги.

Реклама

Читайте также:

Отдых у моря

Одесса остается одним из немногих направлений, куда можно доехать на автомобиле, поезде или автобусе из других областей. Город готовится к курортному сезону заранее — обследуются пляжи, проверяются укрытия, коммунальщики работают над благоустройством территорий.

"Отдых в городе Одесса ассоциируется именно с пляжным, летним, туристическим сезоном, поэтому всегда у нас особенно загруженные месяцы — это июль и август, даже в июне еще не так много людей, потому что традиционно дети еще сдают свои школьные экзамены и только в конце июня начинают выезжать на отдых к морю. Но мы готовы, как показал прошлый год, у Одессы на сегодня нет конкурентов", — отмечает директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга.

Директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга об отдыхе у моря. Фото: Новини.LIVE

Пляжи Одессы, ее инфраструктура, гостиницы и рестораны в очередной раз готовятся встречать гостей. Ведь именно сейчас для многих украинцев — хотя бы на несколько дней побыть в мирной реальности — становится тем глотком свободы, которого так не хватает в повседневности военной жизни.

Стоимость отдыха

Спрос на отдых напрямую влияет на цены — летом тарифы традиционно растут, а зимой падают. Однако даже в сезон цены на жилье и питание в Одессе остаются довольно доступными. Хотя некоторые заведения имеют высокие цены из-за уникального расположения или ограниченного количества пятизвездочных отелей, общая картина является положительной для внутреннего туриста.

"В Одессе цена отдыха ниже, чем в Киеве, и даже, пожалуй, чем в Буковеле. Конечно, есть разные примеры, есть разные заведения, там, где очень конкурентоспособный продукт, у которого нет конкурентов, то у них цены выше. Например, в некоторых отелях на побережье, особенно с пятью звездами, потому что их немного. В этих заведениях летом стоимость довольно высокая, но это не мешает им быть заполненными на 100% и не только летом", — отметил директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга ОГС.

Люди отдыхают в кафе. Фото: Новини.LIVE

Сейчас Одесса остается одним из самых привлекательных вариантов. Отельеры, рестораторы и другие игроки рынка ожидают сезон с надеждой. Город продолжает принимать гостей из разных регионов и стремится поддержать экономику за счет туризма.

Проблемы учета туристов

Однако измерение реального объема туризма в Украине остается сложным делом, в частности, из-за отсутствия системного государственного подхода. Представители туристической отрасли много лет подчеркивают необходимость создания единого эффективного механизма сбора статистических данных. Однако сейчас города, в частности Одесса, фактически лишены инструментов для проверенного анализа.

"Вообще статистика туризма требует системного подхода на государственном уровне, потому что у города как у муниципалитета нет инструментов для того, чтобы анализировать данные. Государственная служба должна делать статистики, однако, к сожалению, она это не делает", — отметил директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга ОГС.

Люди загорают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Ранее эти показатели собирало Министерство культуры, но отчетность была отменена. Отсутствие четких данных делает невозможным разработку обоснованной политики развития туризма.

"Этот мультипликативный эффект рассчитывается по специальной методике сателлитного счета, которую когда-то ООН наработала. И большинство туристических стран мира именно по этой методике делают анализ", — говорит директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга.

Дерибасовская, главная улица Одессы. Фото: Новини.LIVE

В Украине такой подход до сих пор не внедрен на государственном уровне. Большинство данных собираются или эпизодически, или с большими погрешностями. Поэтому официальная доля туризма в ВВП страны выглядит заниженной — 1,5% вместо реальных более 11%, которые получил департамент культуры в рамках собственного исследования.

Туристические рекорды Одессы

Несмотря на сложности со статистикой, рекордные годы в Одессе все же были. Они пришлись на начало военных событий, это 2012-2013, когда город принимал международных гостей во время футбольного Евро. Тогда туристический поток достигал более миллиона человек, что является высоким показателем для городской инфраструктуры.

"Когда кто-то говорит, что Одессу посещали 3-5 миллионов, и это рекорд, то у нас физически нет заведений размещения, и даже если мы возьмем 100% погрешности, не получится такой цифры. У нас всего 80 отелей, я не говорю об апартаментах и виллах, которые сегодня тоже довольно ограничены", — отметил директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга.

Директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга о туристических рекордах Одессы. Фото: Новини.LIVE

Потенциал для увеличения туристического потока, безусловно, существует, но он должен расти в пределах реальных возможностей. Пока город сохраняет баланс между спросом и способностью инфраструктуры и ждет гостей уже в ближайшее время.

Ранее мы писали, что в Одессе выделят 2,5 млн гривен на инклюзивный пляж "Дельфин". А также о том, что в море сливают канализацию.