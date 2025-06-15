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Головна Одеса Погода в Одесі на сьогодні — чи прогрілось уже море для купання

Погода в Одесі на сьогодні — чи прогрілось уже море для купання

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Дата публікації: 15 червня 2025 05:07
Прогноз погоди в Одесі 15 червня — яка температура моря
Діти граються в морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одесі Погода в Одеській області

Сьогодні в Одесі очікується комфортна погода без істотних опадів. Денна температура повітря становитиме до +23 °C, але море залишається прохолодним. Купальний сезон офіційно відкрито, однак температура води все ще нижча за комфортну.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Вночі температура повітря коливатиметься в межах +14…+16 °C, а вдень потеплішає до +21…+23 °C. Вітер буде північно-західним, із силою 9–14 м/с.

Особливу увагу варто звернути на море — температура води в Чорному морі біля Одеси становитиме лише +17…+18 °C. Це нижче за звичні літні показники, тож охочим скупатися краще врахувати, що вода ще прохолодна.

Погода в Одесі на сьогодні — чи прогрілось уже море для купання - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

В Одеській області в цей день очікується мінлива хмарність, місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура вночі сягатиме +11…+16 °C, вдень — до +25 °C. Видимість на дорогах буде доброю.

Погода в Одесі на сьогодні — чи прогрілось уже море для купання - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні протягом дня у Харкові та області буде хмарно з проясненнями, а вдень очікується дощ, та навіть гроза.  Також ми писали, що цьогоріч в Україні очікується аномальна спека.

погода Одеса відпочинок Чорне море Новини Одеси температура
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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