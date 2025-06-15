Прогноз погоды в Одессе 15 июня - какая температура моря

Погода в Одессе на сегодня — прогрелось ли уже море для купания
Сегодня в Одессе ожидается комфортная погода без существенных осадков. Дневная температура воздуха составит до +23 °C, но море остается прохладным. Купальный сезон официально открыт, однако температура воды все еще ниже комфортной.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+16 °C, а днем потеплеет до +21...+23 °C. Ветер будет северо-западным, с силой 9-14 м/с.
Особое внимание стоит обратить на море — температура воды в Черном море возле Одессы составит всего +17...+18 °C. Это ниже привычных летних показателей, поэтому желающим искупаться лучше учесть, что вода еще прохладная.
Погода в Одесской области
В Одесской области в этот день ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью будет достигать +11...+16 °C, днем - до +25 °C. Видимость на дорогах будет хорошей.
Напомним, сегодня в течение дня в Харькове и области будет облачно с прояснениями, а днем ожидается дождь, и даже гроза. Также мы писали, что в этом году в Украине ожидается аномальная жара.
Читайте Новини.LIVE!