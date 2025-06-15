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Главная Одесса Погода в Одессе на сегодня — прогрелось ли уже море для купания

Погода в Одессе на сегодня — прогрелось ли уже море для купания

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Дата публикации 15 июня 2025 05:07
Прогноз погоды в Одессе 15 июня - какая температура моря
Дети играют в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одессе Погода в Одесской области

Сегодня в Одессе ожидается комфортная погода без существенных осадков. Дневная температура воздуха составит до +23 °C, но море остается прохладным. Купальный сезон официально открыт, однако температура воды все еще ниже комфортной.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+16 °C, а днем потеплеет до +21...+23 °C. Ветер будет северо-западным, с силой 9-14 м/с.

Особое внимание стоит обратить на море — температура воды в Черном море возле Одессы составит всего +17...+18 °C. Это ниже привычных летних показателей, поэтому желающим искупаться лучше учесть, что вода еще прохладная.

Погода в Одесі на сьогодні — чи прогрілось уже море для купання - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

В Одесской области в этот день ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью будет достигать +11...+16 °C, днем - до +25 °C. Видимость на дорогах будет хорошей.

Погода в Одесі на сьогодні — чи прогрілось уже море для купання - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, сегодня в течение дня в Харькове и области будет облачно с прояснениями, а днем ожидается дождь, и даже гроза. Также мы писали, что в этом году в Украине ожидается аномальная жара.

погода Одесса отдых Черное море Новости Одессы температура
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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