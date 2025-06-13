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Головна Одеса Знову готуйте парасольки — прогноз погоди в Одесі на суботу

Знову готуйте парасольки — прогноз погоди в Одесі на суботу

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Дата публікації: 13 червня 2025 17:00
Прогноз погоди на завтра, 14 червня в Одесі - синоптики Гідрометцентру обіцяють дощі та хмари
Людина під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одесі Погода на Одещині

Завтра, у суботу, 14 червня, в Одесі буде мінлива хмарність та знову повернуться дощі. У регіоні можна навіть буде почути грозу, однак похолодшання не обіцяють.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, вдень навіть обіцяють короткочасний дощ. Вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с. Повітря вночі сягатиме +14...+16 °C, але пізніше потеплішає до +21...+23 °C. 

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Погода в Одесі. Фото: скриншот

 

 

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність із дощем, а місцями — і з грозою. Вітер завтра буде північно-західний 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +11...+16 °C, а в світлі часи доби — від +20 °C до +25 °C. На автошляхах регіону прогнозується добра видимість.

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Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.

погода Одеса Новини Одеси дощ прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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