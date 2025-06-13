Прогноз погоды на завтра, 14 июня в Одессе - синоптики Гидрометцентра обещают дожди и облака

Человек под дождём. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в субботу, 14 июня, в Одессе будет переменная облачность и снова вернутся дожди. В регионе можно даже будет услышать грозу, однако похолодания не обещают.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Завтра в Одессе будет переменная облачность, днем даже обещают кратковременный дождь. Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с. Воздух ночью будет достигать +14...+16 °C, но позже потеплеет до +21...+23 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность с дождем, а местами — и с грозой. Ветер завтра будет северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +11...+16 °C, а в светлое время суток — от +20 °C до +25 °C. На автодорогах региона прогнозируется хорошая видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.