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Головна Одеса Що слід змінити в Одесі вже сьогодні — думка людей

Що слід змінити в Одесі вже сьогодні — думка людей

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Дата публікації: 17 червня 2025 06:33
Головні проблеми Одеси — що треба змінити в місті
Люди біля Оперного театру в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Одеса ідеальна Стан транспорту Занепад Одеси Місто для туристів

Одеса — місто, яке завжди викликає емоції. Вона або закохує з першого погляду, або змушує мріяти про те, якою могла б бути. Місто, що дихає історією, вражає колоритом, але водночас не приховує слідів занедбаності. Сьогодні Південна Пальміра на роздоріжжі — між старим образом і потребою змін. 

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати у містян і гостей: що, на їхню думку, варто було б змінити в місті вже зараз?

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Одеса ідеальна

Деякі одесити настільки зрослися з містом, що не помічають його недоліків або не вважають їх суттєвими. Для них важливі не фасади й транспорт, а душа Одеси — жива, відкрита, щира. Таким є і Олександр, який дивиться на своє місто крізь призму щоденного досвіду. Адже справжня цінність Південної Пальміри не в інфраструктурі, а в характері її мешканців. І це теж частина правди — особливо для тих, хто давно тут живе.

"Нічого, все супер. Мені подобаються тут люди приємні, їх менталітет. А архітектура і море — це вже таке буденне для Одеси", — каже Олександр.

Одесит Олександр, про Одесу.
Одесит Олександр про Одесу. Фото: Новини.LIVE

А ось Владислав — приклад постійного жителя, який живе в самому серці міста. Він вважає, що життя тут і є привілей. І навіть не намагається шукати в місті недоліки, бо сприймає його з любов’ю, як є.

"Одеса — найпрекрасніше місце в Україні. Мені тут подобається буквально все. Не можу нічого виразити, але сам живу в центрі. Це просто радість, тому що тут живу", — зазначає Владислав.

Місцевий житель Владислав, про свою любов до міста
Місцевий житель Владислав про любов до Одеси. Фото: Новини.LIVE

Стан транспорту

Люди, які переїхали до Одеси з інших міст, часто помічають те, що місцевим уже не впадає в очі. Так сталося і з Христиною, яка родом з Херсона. Вона не критикує місто, навпаки — каже про любов і повагу. Але додає, що перше, що здивувало — це стан громадського транспорту. У Херсоні, за її словами, усе було чистіше й сучасніше. Саме тому вона вважає, що Одеса заслуговує на оновлення, комфорту і сервісу.

"Мені дуже подобається тут. Я взагалі з Херсона. Тому подобається: архітектура, люди, історія. Якщо ми порівнюємо з Херсоном, то точно я б замінила міський транспорт. Він дуже, якщо чесно, брудний. У Херсоні були нові автобуси, і все було чисте. І коли херсонці переїхали до Одеси, ми стикнулися з цим питанням", — зазначає Христина.

Місцева жителька Христина про Одесу
Місцева жителька Христина про стан громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

Занепад Одеси

Не всі приїжджають до Одеси з романтичним настроєм. Іноді погляд ззовні — це не лише оцінка, а дзеркало, в якому видно недосконалість. Ольга приїхала на короткий візит із Києва й очікувала побачити щось інше — можливо, доглянуту курортну зону, впорядковані пляжі, сучасні простори. Натомість вразили недобудови й сміття. 

"Ми от приїхали з Києва по роботі, буквально на два дні. І були дуже-дуже розчаровані самим пляжем, бо там дуже брудно. Дуже багато недобудови. Взагалі таке враження, що Одеса в цьому місті застрягла років так на 20", — зауважила Ольга.

Туристка Ольга, про занепад Одеси
Туристка Ольга про занепад Одеси. 
Фото: Новини.LIVE

Місто для туристів

Є й ті, хто бачить Одесу вперше — й одразу потрапляє під її чарівність. Для них місто — це враження, настрій, вулички, аромати, відчуття моря. Саме такою її побачила Світлана, яка приїхала, щоб відпочити і набратись емоцій. 

"Ми приїхали на вихідні трохи переключитися, відпочити. Перший раз в Одесі. Тому мені все подобається. Архітектура, люди, море", — ділиться Світлана.

Туристка Світлана про враження від Одеси
Туристка Світлана про враження від Одеси. Фото: Новини.LIVE

Кожна з розповідей — це погляд на Одесу з різного кута. Комусь тут усе ідеально, хтось бачить потенціал для змін, а дехто відчуває розчарування. Але всі ці емоції — справжні, і саме вони формують повноцінну картину міста. Одеса може бути яскравою, комфортною і сучасною — якщо почути тих, хто нею живе і в неї приїжджає. 

Раніше ми писали про те, наскільки пляжі та готелі готові приймати туристів в Одесі. А також про те, чи прогрілось море для купання.

Одеса відпочинок Чорне море Україна Новини Одеси море туризм архітектура
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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