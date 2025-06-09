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Туризм під час війни – чи буде курортний сезон в Одесі

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Дата публікації: 9 червня 2025 06:33
Відпочинок в Одесі 2025 — чи стартує курортний сезон у воєнний час
Туристична екскурсія по місту. Фото: Новини.LIVE

Одеський туристичний сезон це вже не просто економічне явище, а вияв стійкості та адаптації до нової реальності. Місто біля моря, яке звикло приймати гостей з усього світу, тепер живе під гуркіт сирен і з поглядом на південь  туди, де триває війна. І хоч фронт за сотні кілометрів, його вплив на бізнес і повсякденне життя відчувається тут щодня.

Як саме повномасштабне вторгнення вплинуло на бізнес та чи вистояв він в Одесі, журналісти Новини.LIVE запитали у директора департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Івана Ліптуги.

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Вплив війни на бізнес

У роки пандемії туристична індустрія Одеси переживала кризу. Але навіть тоді, коли світ завмер на кілька сезонів, були сподівання на повернення до нормальності. Війна ж не залишає таких ілюзій. Вона створила нову реальність  з довготривалими ризиками, обмеженнями, невизначеністю. Найбільше постраждав малий бізнес гіди, ресторатори, власники гостьових будинків та мініготелів. Без фінансової подушки безпеки вони змушені або адаптуватися, або закриватися.

"Туристичному бізнесу вже понад п'ять років дуже нелегко. Але ті, хто вижив, вони працюють. І влітку, як правило, в Одесі завжди великий туризм, коли дуже багато приїжджає людей, і всі чекають цих двох місяців літа для того, щоб працювати. Ми бачили, що минулого року в готелях стояли черги, як в аеропорту, і не вистачало місць для людей. Протягом року відкриваються нові заклади харчування, нові ресторани" каже директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга.

директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга.
Директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга про вплив війни на бізнес. Фото: Новини.LIVE

Одеса готується зустрічати літо. Під звуки тривог, з комендантською годиною, але з вірою в те, що навіть у найскладніші часи українці заслуговують на відпочинок. 

Закордонні туристи 

У сучасних умовах війни туризм в Одесі існує радше як природне явище, а не як результат активної промоції. Основним пріоритетом залишається збереження життя та безпеки як мешканців, так і гостей міста. Зараз туризм потребує делікатного підходу, зваженості в комунікаціях та моральної відповідальності. Тому в інформаційній політиці Одеси немає місця гучним гаслам чи закликам приїжджати на відпочинок у зону, що страждає від обстрілів РФ.

"Ми не проводимо якихось спеціальних маркетингових рекламних заходів для того, щоб до нас приїжджали, бо це буде безвідповідально. Це не працює і неправильно, тому що в туризмі безпека — це перший пріоритет. Але є природний потік людей, які до нас приїжджають, є, звичайно, екстремали, але спеціально ми на них не орієнтуємо свої комунікації" зазначив  директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу ОМР.

Головна вулиця одеси дерибасівська
Люди на Дерибасівській в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Попри обмеження і стриманість у промоції, Одеса не втрачає своєї привабливості. Люди все одно прагнуть сюди приїжджати, бо місто має особливу енергетику, насичене культурне життя та притягує своїм морським колоритом. Тут досі пахне морем, готують каву з видом на набережну, грають живу музику в ресторанах і проходять невеликі, але важливі події. Місто продовжує жити, бо життя  це теж опір.

Раніше ми писали про те, чи безпечний цього року відпочинок на одеському узбережжі. А також про те, де найкраще відпочити курортним сезоном 2025 року.

Одеса відпочинок пляж Україна курорти Новини Одеси туризм війна в Україні
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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