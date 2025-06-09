Відпочинок в Одесі 2025 — чи стартує курортний сезон у воєнний час

Туристична екскурсія по місту. Фото: Новини.LIVE

Одеський туристичний сезон — це вже не просто економічне явище, а вияв стійкості та адаптації до нової реальності. Місто біля моря, яке звикло приймати гостей з усього світу, тепер живе під гуркіт сирен і з поглядом на південь — туди, де триває війна. І хоч фронт за сотні кілометрів, його вплив на бізнес і повсякденне життя відчувається тут щодня.

Як саме повномасштабне вторгнення вплинуло на бізнес та чи вистояв він в Одесі, журналісти Новини.LIVE запитали у директора департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Івана Ліптуги.

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Вплив війни на бізнес

У роки пандемії туристична індустрія Одеси переживала кризу. Але навіть тоді, коли світ завмер на кілька сезонів, були сподівання на повернення до нормальності. Війна ж не залишає таких ілюзій. Вона створила нову реальність — з довготривалими ризиками, обмеженнями, невизначеністю. Найбільше постраждав малий бізнес — гіди, ресторатори, власники гостьових будинків та мініготелів. Без фінансової подушки безпеки вони змушені або адаптуватися, або закриватися.

"Туристичному бізнесу вже понад п'ять років дуже нелегко. Але ті, хто вижив, вони працюють. І влітку, як правило, в Одесі завжди великий туризм, коли дуже багато приїжджає людей, і всі чекають цих двох місяців літа для того, щоб працювати. Ми бачили, що минулого року в готелях стояли черги, як в аеропорту, і не вистачало місць для людей. Протягом року відкриваються нові заклади харчування, нові ресторани", — каже директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга.

Директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга про вплив війни на бізнес. Фото: Новини.LIVE

Одеса готується зустрічати літо. Під звуки тривог, з комендантською годиною, але з вірою в те, що навіть у найскладніші часи українці заслуговують на відпочинок.

Закордонні туристи

У сучасних умовах війни туризм в Одесі існує радше як природне явище, а не як результат активної промоції. Основним пріоритетом залишається збереження життя та безпеки як мешканців, так і гостей міста. Зараз туризм потребує делікатного підходу, зваженості в комунікаціях та моральної відповідальності. Тому в інформаційній політиці Одеси немає місця гучним гаслам чи закликам приїжджати на відпочинок у зону, що страждає від обстрілів РФ.

"Ми не проводимо якихось спеціальних маркетингових рекламних заходів для того, щоб до нас приїжджали, бо це буде безвідповідально. Це не працює і неправильно, тому що в туризмі безпека — це перший пріоритет. Але є природний потік людей, які до нас приїжджають, є, звичайно, екстремали, але спеціально ми на них не орієнтуємо свої комунікації", — зазначив директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу ОМР.

Люди на Дерибасівській в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Попри обмеження і стриманість у промоції, Одеса не втрачає своєї привабливості. Люди все одно прагнуть сюди приїжджати, бо місто має особливу енергетику, насичене культурне життя та притягує своїм морським колоритом. Тут досі пахне морем, готують каву з видом на набережну, грають живу музику в ресторанах і проходять невеликі, але важливі події. Місто продовжує жити, бо життя — це теж опір.

Раніше ми писали про те, чи безпечний цього року відпочинок на одеському узбережжі. А також про те, де найкраще відпочити курортним сезоном 2025 року.