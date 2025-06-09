Отдых в Одессе 2025 - стартует ли курортный сезон в военное время

Туристическая экскурсия по городу. Фото: Новини.LIVE

Одесский туристический сезон — это уже не просто экономическое явление, а проявление устойчивости и адаптации к новой реальности. Город у моря, привыкший принимать гостей со всего мира, теперь живет под грохот сирен и со взглядом на юг — туда, где идет война. И хоть фронт за сотни километров, его влияние на бизнес и повседневную жизнь ощущается здесь ежедневно.

Как именно полномасштабное вторжение повлияло на бизнес и выстоял ли он в Одессе, журналисты Новини.LIVE спросили у директора департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Ивана Липтуги.

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Влияние войны на бизнес

В годы пандемии — туристическая индустрия Одессы переживала кризис. Но даже тогда, когда мир замер на несколько сезонов, были надежды на возвращение к нормальности. Война не оставляет таких иллюзий. Она создала новую реальность — с долговременными рисками, ограничениями, неопределенностью. Больше всего пострадал малый бизнес — гиды, рестораторы, владельцы гостевых домов и мини-отелей. Без финансовой подушки безопасности они вынуждены либо адаптироваться, либо закрываться.

"Туристическому бизнесу уже более пяти лет очень нелегко. Но те, кто выжил, они работают. И летом, как правило, в Одессе всегда большой туризм, когда очень много приезжает людей, и все ждут этих двух месяцев лета для того, чтобы работать. Мы видели, что в прошлом году в отелях стояли очереди, как в аэропорту, и не хватало мест для людей. В течение года открываются новые заведения питания, новые рестораны", — говорит директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга.

Директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга о влиянии войны на бизнес. Фото: Новини.LIVE

Одесса готовится встречать лето. Под звуки тревог, с комендантским часом, но с верой в то, что даже в самые сложные времена украинцы заслуживают отдыха.

Зарубежные туристы

В современных условиях войны туризм в Одессе существует скорее как естественное явление, а не как результат активного продвижения. Основным приоритетом остается сохранение жизни и безопасности как жителей, так и гостей города. Сейчас туризм требует деликатного подхода, взвешенности в коммуникациях и моральной ответственности. Поэтому в информационной политике Одессы нет места громким лозунгам или призывам приезжать на отдых в зону, страдающую от обстрелов РФ.

"Мы не проводим каких-то специальных маркетинговых рекламных мероприятий для того, чтобы к нам приезжали, потому что это будет безответственно. Это не работает и неправильно, потому что в туризме безопасность — это первый приоритет. Но есть естественный поток людей, которые к нам приезжают, есть, конечно, экстремалы, но специально мы на них не ориентируем свои коммуникации", — отметил директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга ОГС.

Люди на Дерибасовской в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на ограничения и сдержанность в продвижении, Одесса не теряет своей привлекательности. Люди все равно стремятся сюда приезжать, потому что город имеет особую энергетику, насыщенную культурную жизнь и притягивает своим морским колоритом. Здесь до сих пор пахнет морем, готовят кофе с видом на набережную, играют живую музыку в ресторанах и проходят небольшие, но важные события. Город продолжает жить, потому что жизнь — это тоже сопротивление.

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