В Одессе изменены маршруты движения некоторых трамваев и троллейбуса

Движение двух трамваев и троллейбуса в Одессе изменили — каких
Троллейбус № 7. Фото: traffic.od
Ключові моменти Изменения в движении трамваев Изменения в движении троллейбуса
В Одессе временно изменены популярные среди горожан маршруты движения городского транспорта. В частности, это касается троллейбуса №7, а также 3-го и 28-го трамваев.
Об этом сообщает Одесская мэрия.
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Изменения в движении трамваев
В связи с временными ограничениями трамвайные маршруты курсируют по измененным схемам:
- Маршрут №3 отныне будет ходить с 11 ст. Люстдорфской дороги до железнодорожного вокзала (Ранее — с Люстдорфской дороги до ул. Пастера).
- Маршрут №28 будет ходить с Площади Тираспольской до Парка Шевченко (Ранее курсировал Автовокзал — Парк Шевченко).
Изменения в движении троллейбуса
Одесский троллейбус №7 также будет курсировать по сокращенному маршруту:
- ул. Архитекторская — Ришельевская, далее — по ул. Ришельевской, ул. Нины Строкатой (Бунина), разворот на площади Менделе Мойхер-Сфорима (пл. Льва Толстого), после чего троллейбус будет двигаться в обратном направлении — до ул. Архитекторской.
Добавим, ранее троллейбус №7 доезжал до площади Новосельского.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессу летом будет ходить больше поездов. А также о том как восстановление моста поможет решить проблему с пробками.
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