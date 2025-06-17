В Одессе изменены маршруты движения некоторых трамваев и троллейбуса

Троллейбус № 7. Фото: traffic.od

В Одессе временно изменены популярные среди горожан маршруты движения городского транспорта. В частности, это касается троллейбуса №7, а также 3-го и 28-го трамваев.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

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Изменения в движении трамваев

В связи с временными ограничениями трамвайные маршруты курсируют по измененным схемам:

Маршрут №3 отныне будет ходить с 11 ст. Люстдорфской дороги до железнодорожного вокзала (Ранее — с Люстдорфской дороги до ул. Пастера).

Маршрут №28 будет ходить с Площади Тираспольской до Парка Шевченко (Ранее курсировал Автовокзал — Парк Шевченко).

Сообщение мэрии. Фото: скриншот

Изменения в движении троллейбуса

Одесский троллейбус №7 также будет курсировать по сокращенному маршруту:

ул. Архитекторская — Ришельевская, далее — по ул. Ришельевской, ул. Нины Строкатой (Бунина), разворот на площади Менделе Мойхер-Сфорима (пл. Льва Толстого), после чего троллейбус будет двигаться в обратном направлении — до ул. Архитекторской.

Добавим, ранее троллейбус №7 доезжал до площади Новосельского.

7-го троллейбуса не ждите. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессу летом будет ходить больше поездов. А также о том как восстановление моста поможет решить проблему с пробками.