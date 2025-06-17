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Главная Одесса Движение двух трамваев и троллейбуса в Одессе изменили — каких

Движение двух трамваев и троллейбуса в Одессе изменили — каких

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Дата публикации 17 июня 2025 10:07
В Одессе изменены маршруты движения некоторых трамваев и троллейбуса
Троллейбус № 7. Фото: traffic.od
Ключові моменти Изменения в движении трамваев Изменения в движении троллейбуса

В Одессе временно изменены популярные среди горожан маршруты движения городского транспорта. В частности, это касается троллейбуса №7, а также 3-го и 28-го трамваев.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

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Изменения в движении трамваев

В связи с временными ограничениями трамвайные маршруты курсируют по измененным схемам:

  • Маршрут №3 отныне будет ходить с 11 ст. Люстдорфской дороги до железнодорожного вокзала (Ранее — с Люстдорфской дороги до ул. Пастера).
  • Маршрут №28 будет ходить с Площади Тираспольской до Парка Шевченко (Ранее курсировал Автовокзал — Парк Шевченко).
В Одессе изменено движение популярных маршрутов — детали - фото 1
Сообщение мэрии. Фото: скриншот

Изменения в движении троллейбуса

Одесский троллейбус №7 также будет курсировать по сокращенному маршруту:

  • ул. Архитекторская — Ришельевская, далее — по ул. Ришельевской, ул. Нины Строкатой (Бунина), разворот на площади Менделе Мойхер-Сфорима (пл. Льва Толстого), после чего троллейбус будет двигаться в обратном направлении — до ул. Архитекторской.

Добавим, ранее троллейбус №7 доезжал до площади Новосельского.

В Одессе изменено движение популярных маршрутов — детали - фото 2
7-го троллейбуса не ждите. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессу летом будет ходить больше поездов. А также о том как восстановление моста поможет решить проблему с пробками.

Одесса Новости Одессы общественный транспорт трамвай троллейбусы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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