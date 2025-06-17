Інклюзивний центр в Одесі після обстрілу

Будівля інклюзивного центру після атаки. Фото: Новини.LIVE

Під час нічного обстрілу Одеси сильно постраждав Інклюзивно-ресурсний центр № 1. Внаслідок атаки загинули 2 кошеня, які допомагали дітям у психологічній реабілітації.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомила директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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Стан інклюзивного центру

Під час атаки на території інклюзивно-ресурсного центру перебували нічні охоронці. На щастя, люди не отримали поранень. Внаслідок удару був пошкоджений адміністративний корпус, де приймали дітей для подальшої діагностики. Обладнання вигоріло, а будівля лишилася без вікон.

"Цей центр щодня відвідували близько 50 дітей. Це війна з дітьми з інвалідністю. Неймовірна шкода і це злочин проти дітей, проти людства, проти всіх нас", — каже директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Олена Буйневич. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений центр. Фото: Новини.LIVE

Інклюзивний центр. Фото: Новини.LIVE

Роботу інклюзивно-ресурсного центру припинено, зараз тривають пошуки приміщень, де фахівці зможуть працювати та приймати дітей. Наразі співробітники установи ліквідують наслідки атаки, аби зробити територію безпечною.

"Другий поверх будинку повністю пошкоджено. На першому поверсі більш-менш вдалося щось врятувати. Дах повністю розлетівся, там все у дошках, тому ми розчищаємо територію, щоб не впало нам на голову", — каже в.о. директора інклюзивно-ресурсного центру Світлана Нагорна.

В.о. директора інклюзивно-ресурсного центру Світлана Нагорна. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений інклюзивний центр. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Інклюзивно-ресурсний центр

Інклюзивно-ресурсний центр № 1 було відкрито у травні 2019 року. Це комплекс будівель, пристосованих для людей з інвалідністю, загальною площею близько 500 кв. м зі своєю інфраструктурою і територією. Саме там вперше в нашому місті застосували практику реабілітації дітей шляхом спілкування з тваринами. Заклад обладнаний кабінетами логопеда, психолога, дефектолога, сурдотифлопедагога та психологічного розвантаження.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічного обстрілу Одеси. А також про кількість загиблих та поранених після атаки.