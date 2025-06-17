Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Что осталось от детского сада в Одессе после очередной атаки РФ

Что осталось от детского сада в Одессе после очередной атаки РФ

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 13:37
Обстрел детского сада в Одессе дронами - фото
Детский сад. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Поврежденный садик Атака 17 июня

Во время утренней дроновой атаки сильно пострадал детский сад в Одессе. К счастью, работников заведения в помещении не было, поэтому обошлось без жертв и раненых.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Реклама
Читайте также:

Поврежденный садик

Значительные повреждения от обломков получил фасад здания детского сада. Взрывная волна выбила все окна и немало дверей, уничтожила бытовую технику и оборудование. Из-за обстрела заведение временно будет закрыто, пока еще продолжается ликвидация последствий атаки.

"Даже после обстрела в середине здания можно увидеть те невероятные вещи, которые здесь делали с детьми вместе. Но теперь внутри здания очень серьезные повреждения. Невероятный вред и это преступление",— говорит директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Як виглядає інклюзивний центр в Одесі після обстрілу — фото - фото 1
Елена Буйневич. Фото: Новини.LIVE

Добавим, уникальность этого садика в том, что на его базе работали с детьми по особым педагогическим методикам.

Как выглядит детский сад в Одессе после обстрела (фото) - фото 2
Садик изнутри. Фото: Новини.LIVE
None - фото 3
Уничтоженное авто. Фото: Новини.LIVE
Как выглядит детский сад в Одессе после обстрела (фото) - фото 4
Поврежденный садик. Фото: Новини.LIVE

Атака 17 июня

Враг нанес удар по центру города, где плотная застройка. Россияне разрушили дома в историческом центре города, детский сад и инклюзивный центр. 17 человек пострадали. Однако под завалами еще могут находиться люди, поэтому поиски продолжаются. Уже найдено тело 60-летней женщины, которая не успела среагировать на сигналы тревоги. Во время атаки она находилась в квартире.

None - фото 4
Здание без окон. Фото: Новини.LIVE
None - фото 5
Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE
None - фото 6
Садик после атаки. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядит инклюзивно-ресурсный центр после обстрела. А также о количестве погибших и раненых после атаки.

Одесса обстрелы детские сады Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации