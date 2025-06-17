Обстрел детского сада в Одессе дронами - фото

Детский сад. Фото: Новини.LIVE

Во время утренней дроновой атаки сильно пострадал детский сад в Одессе. К счастью, работников заведения в помещении не было, поэтому обошлось без жертв и раненых.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Поврежденный садик

Значительные повреждения от обломков получил фасад здания детского сада. Взрывная волна выбила все окна и немало дверей, уничтожила бытовую технику и оборудование. Из-за обстрела заведение временно будет закрыто, пока еще продолжается ликвидация последствий атаки.

"Даже после обстрела в середине здания можно увидеть те невероятные вещи, которые здесь делали с детьми вместе. Но теперь внутри здания очень серьезные повреждения. Невероятный вред и это преступление",— говорит директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Елена Буйневич. Фото: Новини.LIVE

Добавим, уникальность этого садика в том, что на его базе работали с детьми по особым педагогическим методикам.

Садик изнутри. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженное авто. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный садик. Фото: Новини.LIVE

Атака 17 июня

Враг нанес удар по центру города, где плотная застройка. Россияне разрушили дома в историческом центре города, детский сад и инклюзивный центр. 17 человек пострадали. Однако под завалами еще могут находиться люди, поэтому поиски продолжаются. Уже найдено тело 60-летней женщины, которая не успела среагировать на сигналы тревоги. Во время атаки она находилась в квартире.

Здание без окон. Фото: Новини.LIVE

Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE

Садик после атаки. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядит инклюзивно-ресурсный центр после обстрела. А также о количестве погибших и раненых после атаки.