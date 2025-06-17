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Головна Одеса Що залишилося від дитячого садка в Одесі після чергової атаки РФ

Що залишилося від дитячого садка в Одесі після чергової атаки РФ

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Дата публікації: 17 червня 2025 13:37
Обстріл дитячого садка в Одесі дронами - фото
Дитячий садок. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Пошкоджений садок Атака 17 червня

Під час ранкової дронової атаки сильно постраждав дитячий садок в Одесі. На щастя, працівників закладу в приміщенні не було, тому обійшлося без жертв та поранених.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомила директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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Пошкоджений садок

Значні пошкодження від уламків отримав фасад будівлі дитячого садочку. Вибухова хвиля вибила усі вікна та чимало дверей, знищила побутову техніку та обладнання. Через обстріл заклад тимчасово буде зачинений, наразі ще продовжується ліквідація  наслідків атаки.

"Навіть після обстрілу в середині будівлі можна побачити ті неймовірні речі, які тут робили з дітьми разом. Але тепер всередині будівлі дуже серйозні ушкодження. Неймовірна шкода і це злочин", — каже директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Як виглядає інклюзивний центр в Одесі після обстрілу — фото - фото 1
Олена Буйневич. Фото: Новини.LIVE

Додамо, унікальність цього садочку у тому, що на його базі працювали з дітьми за особливими педагогічними методиками.

Як виглядає дитячий садок в Одесі після обстрілу (фото) - фото 2
Садок зсередини. Фото: Новини.LIVE
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Знищене авто. Фото: Новини.LIVE
Як виглядає дитячий садок в Одесі після обстрілу (фото) - фото 4
Пошкоджений садок. Фото: Новини.LIVE

Атака 17 червня

Ворог завдав удару по центру міста, де щільна забудова. Росіяни зруйнували будинки в історичному середмісті, дитячий садок та інклюзивний центр. 17 осіб постраждали. Однак під завалами ще можуть перебувати люди, тому пошуки тривають. Вже знайдено тіло 60-річної жінки, яка не встигла зреагувати на сигнали тривоги. Під час атаки вона перебувала у квартирі.

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Будівля без вікон. Фото: Новини.LIVE
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Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE
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Садочок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як виглядає інклюзивно-ресурсний центр після обстрілу.  А також про кількість загиблих та поранених після атаки.

Одеса обстріли дитячі садочки Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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