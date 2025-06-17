В Одессе мальчик 7 лет выпал из окна на 5 этаже дома

Правоохранители на месте происшествия. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одессе мальчик 7 лет упал из окна многоэтажки. К счастью, ребенок выжил, сейчас его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Ребенок 7 лет упал из окна на пятом этаже ночью на улице Большой Арнаутской. Травмированного мальчика обнаружила местная жительница, которая сообщила об этом в полицию. На место были направлены ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа. Медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в больнице.

Дело открыто

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ранее в поле зрения полиции семья не попадала.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одесской области на детей упала стена дома. А также об одесситке, которая выпала из окна вместе со своей малышкой.