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Головна Одеса В Одесі 7-річна дитина випала з вікна — поліція відкрила справу

В Одесі 7-річна дитина випала з вікна — поліція відкрила справу

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Дата публікації: 17 червня 2025 11:17
В Одесі хлопчик семи років випав з вікна на п'ятому поверсі будинку
Правоохоронці на місці події. Фото ілюстративне: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Ключові моменти Подробиці справи Справу відкрито

В Одесі хлопчик семи років впав з вікна багатоповерхівки. На щастя, дитина вижила, наразі її доставили до лікарні у важкому стані. Правоохоронці встановлюють всі обставини.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Дитина семи років впала з вікна на п'ятому поверсі вночі на вулиці Великій Арнаутській. Травмованого хлопчика виявила місцева жителька, яка повідомила про це до поліції. На місце було скеровано ювенальних поліцейських та слідчо-оперативну групу. Медики госпіталізували постраждалого у важкому стані. Наразі він перебуває в лікарні. 

Справу відкрито

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтею 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною). Встановлюються всі обставини події. Раніше в поле зору поліції родина не потрапляла.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Одещині на дітей впала стіна будинку. А також про одеситку, яка випала з вікна разом зі своєю малечею.

Одеса діти Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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