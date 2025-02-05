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Одесситка упала с 16-го этажа со своим ребенком

5 февраля 2025 09:35
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесситка с ребенком упала из окна - детали
Багатоповерхівка, вид знизу. Фото ілюстративне: Прикарпатська інформаційна корпорація
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Киевском районе Одессы женщина упала с 16-го этажа дома со своим ребенком, которому около пяти лет. Правоохранители устанавливают их личности.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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От полученных травм женщина сразу скончалась на месте, а ее ребенка госпитализировали. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, недавно мы писали о трупе ребенка в морозилке. А также о попытке изнасилования на Николаевщине.

Одесса трагедия смерть дети Одесская область
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