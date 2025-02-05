Одеситка з дитиною впала з вікна - деталі

Багатоповерхівка, вид знизу. Фото ілюстративне: Прикарпатська інформаційна корпорація

В Київському районі Одеси жінка впала з 16-го поверху будинку зі своєю дитиною, якій приблизно п'ять років. Правоохоронці встановлюють їх особи.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Від отриманих травм жінка одразу померла на місці, а її дитину госпіталізували. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про труп дитини в морозильці. А також про спробу сґвалтування на Миколаївщині.