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Одеситка впала з 16-го поверху зі своєю дитиною

5 лютого 2025 09:35
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одеситка з дитиною впала з вікна - деталі
Багатоповерхівка, вид знизу. Фото ілюстративне: Прикарпатська інформаційна корпорація
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Київському районі Одеси жінка впала з 16-го поверху будинку зі своєю дитиною, якій приблизно п'ять років. Правоохоронці встановлюють їх особи.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області

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Від отриманих травм жінка одразу померла на місці, а її дитину госпіталізували. Наразі на місці події  працює слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про труп дитини в морозильці. А також про спробу сґвалтування на Миколаївщині

Одеса трагедія смерть діти Одеська область
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