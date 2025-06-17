Як одесити пережили ніч обстрілу 17 червня - пошкоджено університет Ушинського та інфекційну лікарню

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні від чергового російського обстрілу постраждав житловий будинок, медичні та освітні заклади міста. Одесити згадують цей ранок із жахом, оскільки день почався дуже гучно — з тривог та потужних вибухів.

Про те, як одесити пережили цю ніч, дізнавалися журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Реклама

Читайте також:

Жахлива ніч

Внаслідок обстрілу житло Євгена цієї ночі лишилося без вікон. Чоловік сподівається на допомогу від держави, оскільки матеріальні збитки немалі. Однак він все одно радий, що залишився живим та неушкодженим під час дронової атаки.

"І прибирати треба, і скління робити, не знаєш навіть, за що братися. І залишатися тут на ніч тепер страшно, і квартиру одну залишати також..." — каже Євген.

Євген, сподівається на допомогу. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Руйнації від обстрілу. Фото: Новини.LIVE

В укритті не вистачало місця

Діана зі своїм сином заздалегідь спустилася у підвал будинку, коли дізналася про початок масованої атаки. Згодом сховище настільки заповнилося сусідами, що зачинити двері було неможливо. Жінка зізнається: було дуже страшно, але триматися необхідно.

"Дуже страшно було. Чуєш, як воно летить, як воно замовкає та падає... А потім було пряме влучання по сусідству. Це жах, але ми тримаємося, нас не здолати",— каже Діана.

Діана, була у сховищі. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація наслідків. Фото: Новини.LIVE

Будинок без 2-го поверху. Фото: Новини.LIVE

Постраждалі установи

Унаслідок нічної атаки постраждав один з найстаріших лікувальних закладів в Одесі — міська інфекційна лікарня. Пошкоджено понад 100 вікон та двері у чотирьох корпусах. На щастя, обійшлося без жертв. На території цієї установи розташована памʼятка архітектури та історії Національного значення, де працював професор Пирогов.

Також цієї ночі було пошкоджено Одеську підстанцію Екстреної медичної допомоги: вибито 35 вікон.

Інфекційна лікарня. Фото: Геннадій Труханов

Постраждала станція. Фото: Департамент охорони здоров'я

Станція без вікон. Фото: Департамент охорони здоров'я

Університет Ушинського

Під час атаки було пошкоджено будівлю педагогічного університету імені Ушинського. Від вибухової хвилі постраждали навчальні аудиторії, майстерні та обладнання.

"Якраз сьогодні тут мали пройти іспити. Графік навчального процесу тимчасово змінено. Відновлювальні роботи почнуться незабаром. Мої співчуття всім постраждалим від цієї атаки",— пише ректор університету Андрій Красножон.

Наразі поліцейські працюють на місцях: фіксують наслідки атаки, збирають докази, опитують громадян та надають психологічну допомогу.



Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як виглядає інклюзивний центр після атаки. А також про обстріл дитячого садочка.