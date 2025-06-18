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Главная Одесса Одесса в смартфоне — заявлять о проблемах можно через приложение

Одесса в смартфоне — заявлять о проблемах можно через приложение

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 12:35
Отныне одесситы смогут сообщать о проблемах города через приложение MISTO - Труханов
Женщина со смартфоном пишет о проблемах города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Новые функции приложения

Функционал мобильного приложения MISTO расширили. Теперь одесситы смогут сообщать службам о любых проблемах в городе, отправив обращение со своего смартфона.

Об этом сообщает городской голова Геннадий Труханов.

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Новые функции приложения

С помощью приложения MISTO теперь можно сообщить о любой проблеме. Это может касаться чего угодно в городе: мусора, который не убрали коммунальщики, открытого люка, или даже нарушений правил размещения вывесок. Если заметили что-то, что требует вмешательства городских служб, необходимо просто открыть приложение, добавить фото, локацию и отправить обращение.

"Все работает через интеграцию с городской системой обращений. Для получения нового функционала обновляйте приложение и пользуйтесь с удобством!"— говорится в сообщении горсовета.

Также сообщают, что на главном экране приложения MISTO появились ярлыки с быстрым доступом к самым популярным сервисам.

Напомним, недавно мы писали о том, что делать, если заявка на ВЛК не проходит через приложение Резерв+. А также о полезных мобильных сервисах для путешествий.

Одесса Геннадий Труханов приложение проблемы Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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