Отныне одесситы смогут сообщать о проблемах города через приложение MISTO - Труханов

Одесса в смартфоне — заявлять о проблемах можно через приложение
Функционал мобильного приложения MISTO расширили. Теперь одесситы смогут сообщать службам о любых проблемах в городе, отправив обращение со своего смартфона.
Об этом сообщает городской голова Геннадий Труханов.
Новые функции приложения
С помощью приложения MISTO теперь можно сообщить о любой проблеме. Это может касаться чего угодно в городе: мусора, который не убрали коммунальщики, открытого люка, или даже нарушений правил размещения вывесок. Если заметили что-то, что требует вмешательства городских служб, необходимо просто открыть приложение, добавить фото, локацию и отправить обращение.
"Все работает через интеграцию с городской системой обращений. Для получения нового функционала обновляйте приложение и пользуйтесь с удобством!"— говорится в сообщении горсовета.
Также сообщают, что на главном экране приложения MISTO появились ярлыки с быстрым доступом к самым популярным сервисам.
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