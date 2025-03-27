Опитування одеситів щодо покращення екології міста

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Понад 40% одеситів вважають, що в місті необхідно створити більше зелених зон та парків. Крім того, чимало мешканців прагнуть популяризації екологічної освіти.

Про це свідчать результати опитування у мобільному застосунку MISTO.

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Результати опитування

В опитуванні у мобільному застосунку MISTO на тему "Які заходи з покращення екології ви вважаєте найважливішими?" взяли участь 1305 одеситів. Понад 41% містян хотіли б облаштувати більше зелених зон та парків. Також мешканці вважають за потрібне контролювати чистоту пляжів та узбережжя (майже 28%) та бачать необхідність в роздільному зборі сміття (19%). Крім того, 12% підтримають ідею популяризації екологічної освіти.

Результати опитування. Фото: офіційний канал міста.

У мерії додають, що у застосунку MISTO завтра стартує нове опитування. Цього разу воно стосуватиметься ініціатив розвитку міського простору.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про запуск платформи MISTO. А також про збій у додатку Резерв+.