Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Как улучшить экологию Одессы — среди горожан провели опрос arrow

Как улучшить экологию Одессы — среди горожан провели опрос

27 марта 2025 17:35
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Опрос одесситов по улучшению экологии города
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Более 40% одесситов считают, что в городе необходимо создать больше зеленых зон и парков. Кроме того, многие жители стремятся к популяризации экологического образования.

Об этом свидетельствуют результаты опроса в мобильном приложении MISTO.

Читайте также:

Результаты опроса

В опросе в мобильном приложении MISTO на тему "Какие меры по улучшению экологии вы считаете важнейшими?" приняли участие 1305 одесситов. Более 41% горожан хотели бы обустроить больше зеленых зон и парков. Также жители считают нужным контролировать чистоту пляжей и побережья (почти 28%) и видят необходимость в раздельном сборе мусора (19%). Кроме того, 12% поддержат идею популяризации экологического образования.

None - фото 1
Результаты опроса. Фото: официальный канал города

В мэрии добавляют, что в приложении MISTO завтра стартует новый опрос. На этот раз он будет касаться инициатив развития городского пространства.

Напомним, недавно мы писали о запуске платформы MISTO. А также о сбое в приложении Резерв+.

Одесса приложение опрос Новости Одессы экология
Реклама
Реклама
Реклама