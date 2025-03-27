Опрос одесситов по улучшению экологии города

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Более 40% одесситов считают, что в городе необходимо создать больше зеленых зон и парков. Кроме того, многие жители стремятся к популяризации экологического образования.

Об этом свидетельствуют результаты опроса в мобильном приложении MISTO.

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Результаты опроса

В опросе в мобильном приложении MISTO на тему "Какие меры по улучшению экологии вы считаете важнейшими?" приняли участие 1305 одесситов. Более 41% горожан хотели бы обустроить больше зеленых зон и парков. Также жители считают нужным контролировать чистоту пляжей и побережья (почти 28%) и видят необходимость в раздельном сборе мусора (19%). Кроме того, 12% поддержат идею популяризации экологического образования.

Результаты опроса. Фото: официальный канал города

В мэрии добавляют, что в приложении MISTO завтра стартует новый опрос. На этот раз он будет касаться инициатив развития городского пространства.

Напомним, недавно мы писали о запуске платформы MISTO. А также о сбое в приложении Резерв+.