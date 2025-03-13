Приложение MISTO - какая польза для одесситов

Смартфон в руках. Фото: скриншот

Одесский городской совет объявил о запуске платформы цифровых сервисов "MISTO". Она позволит объединить услуги муниципалитета и его информационные ресурсы в единую систему управления.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

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Платформа MISTO

MISTO — это современный цифровой инструмент, который позволяет быстрее получать важные услуги и информацию. Кроме того, эта облачная платформа дает возможность оперативно взаимодействовать с соответствующими городскими службами.

"Мы являемся частью современного мира. Загружайте приложение и следите за обновлениями — это просто и удобно! В нем будут появляться новые сервисы: от оплаты коммунальных услуг и проезда в городском транспорте до билетов в зоопарк. И многое другое!" — говорит мэр города Геннадий Труханов.

Функции приложения

В приложении имеются следующие функции:

Онлайн-запись в ЦНАП

Сервис почасовой парковки: удобный и прозрачный способ оплаты парковки

Безбарьерность: сервис "Социальное такси" — возможность получить услугу для маломобильных групп населения и людей с инвалидностью

Электронная демократия: участие в опросах

Безопасность: оповещение о тревогах и чрезвычайных ситуациях, карты укрытий и Пунктов несокрушимости

Мониторинг окружающей среды: данные о состоянии воздуха и другие экологические показатели

Интерактивные карты: общественные туалеты, бюветы и другие локации

Также в ближайшее время появится возможность участвовать в голосованиях по петициям. Кроме того, жители смогут отправлять запросы в Единый центр обращений граждан и отслеживать движение общественного транспорта.

Напомним, недавно мы писали о шпионском приложении КНДР. А также о приложении к камере в смартфонах Xiaomi.