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В Одессе запустили уникальную программу — какие у нее плюсы

13 марта 2025 19:00
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Приложение MISTO - какая польза для одесситов
Смартфон в руках. Фото: скриншот
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесский городской совет объявил о запуске платформы цифровых сервисов "MISTO". Она позволит объединить  услуги муниципалитета и его информационные ресурсы в единую систему управления.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

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Платформа MISTO

MISTO — это современный цифровой инструмент, который позволяет быстрее получать важные услуги и информацию. Кроме того, эта облачная платформа дает возможность оперативно взаимодействовать с соответствующими городскими службами.

"Мы являемся частью современного мира. Загружайте приложение и следите за обновлениями — это просто и удобно! В нем будут появляться новые сервисы: от оплаты коммунальных услуг и проезда в городском транспорте до билетов в зоопарк. И многое другое!" — говорит мэр города Геннадий Труханов.

Функции приложения

В приложении имеются следующие функции:

  • Онлайн-запись в ЦНАП
  • Сервис почасовой парковки: удобный и прозрачный способ оплаты парковки
  • Безбарьерность: сервис "Социальное такси" — возможность получить услугу для маломобильных групп населения и людей с инвалидностью
  • Электронная демократия: участие в опросах
  • Безопасность: оповещение о тревогах и чрезвычайных ситуациях, карты укрытий и Пунктов несокрушимости
  • Мониторинг окружающей среды: данные о состоянии воздуха и другие экологические показатели
  • Интерактивные карты: общественные туалеты, бюветы и другие локации

Также в ближайшее время появится возможность участвовать в голосованиях по петициям. Кроме того, жители смогут отправлять запросы в Единый центр обращений граждан и отслеживать движение общественного транспорта.

Напомним, недавно мы писали о шпионском приложении КНДР. А также о приложении к камере в смартфонах Xiaomi.

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