Приложение MISTO - какая польза для одесситов

В Одессе запустили уникальную программу — какие у нее плюсы
Одесский городской совет объявил о запуске платформы цифровых сервисов "MISTO". Она позволит объединить услуги муниципалитета и его информационные ресурсы в единую систему управления.
Об этом сообщается на официальном сайте города.
Платформа MISTO
MISTO — это современный цифровой инструмент, который позволяет быстрее получать важные услуги и информацию. Кроме того, эта облачная платформа дает возможность оперативно взаимодействовать с соответствующими городскими службами.
"Мы являемся частью современного мира. Загружайте приложение и следите за обновлениями — это просто и удобно! В нем будут появляться новые сервисы: от оплаты коммунальных услуг и проезда в городском транспорте до билетов в зоопарк. И многое другое!" — говорит мэр города Геннадий Труханов.
Функции приложения
В приложении имеются следующие функции:
- Онлайн-запись в ЦНАП
- Сервис почасовой парковки: удобный и прозрачный способ оплаты парковки
- Безбарьерность: сервис "Социальное такси" — возможность получить услугу для маломобильных групп населения и людей с инвалидностью
- Электронная демократия: участие в опросах
- Безопасность: оповещение о тревогах и чрезвычайных ситуациях, карты укрытий и Пунктов несокрушимости
- Мониторинг окружающей среды: данные о состоянии воздуха и другие экологические показатели
- Интерактивные карты: общественные туалеты, бюветы и другие локации
Также в ближайшее время появится возможность участвовать в голосованиях по петициям. Кроме того, жители смогут отправлять запросы в Единый центр обращений граждан и отслеживать движение общественного транспорта.
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