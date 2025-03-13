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В Одесі запустили унікальну програму — які у неї плюси

13 березня 2025 19:00
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Додаток MISTO - яка користь для одеситів
Смартфон у руках. Фото: скриншот
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеська міська рада оголосила про запуск платформи  цифрових сервісів "MISTO". Вона дозволить обʼєднати послуги муніципалітету та його інформаційні ресурси в єдину систему управління.

Про це повідомляють на офіційному сайті міста.

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Платформа MISTO

MISTO — це сучасний цифровий інструмент, який дозволяє швидше отримувати важливі послуги та інформацію. Крім того, ця хмарна платформа дає можливість оперативно  взаємодіяти з  відповідними міськими службами.

"Ми є частиною сучасного світу. Завантажуйте застосунок та слідкуйте за оновленнями – це просто й зручно! У ньому будуть зʼявлятись нові сервіси: від оплати комунальних послуг та проїзду в міському транспорті  до квитків у зоопарк. Та багато іншого!" — каже мер міста Геннадій Труханов.

Функції додатку

У додатку наявні наступні функції:

  • Онлайн-запис до ЦНАП
  • Сервіс погодинного паркування: зручний та прозорий спосіб оплати  паркування
  • Безбар’єрність: сервіс "Соціальне таксі" — можливість отримати послугу для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю
  • Електронна демократія: участь в опитуваннях
  • Безпека: сповіщення про тривоги та надзвичайні ситуації, мапи укриттів та Пунктів незламності
  • Моніторинг довкілля: дані про стан повітря та інші екологічні показники
  • Інтерактивні мапи: громадські туалети, бювети та інші локації

Також найближчим часом з’явиться можливість брати участь у голосуваннях щодо петицій. Крім того, мешканці зможуть надсилати запити  до Єдиного центру звернень громадян та відстежувати рух громадського транспорту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шпигунський додаток КНДР. А також про додаток до камери в смартфонах Xiaomi.

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