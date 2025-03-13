Додаток MISTO - яка користь для одеситів

В Одесі запустили унікальну програму — які у неї плюси
Одеська міська рада оголосила про запуск платформи цифрових сервісів "MISTO". Вона дозволить обʼєднати послуги муніципалітету та його інформаційні ресурси в єдину систему управління.
Про це повідомляють на офіційному сайті міста.
Платформа MISTO
MISTO — це сучасний цифровий інструмент, який дозволяє швидше отримувати важливі послуги та інформацію. Крім того, ця хмарна платформа дає можливість оперативно взаємодіяти з відповідними міськими службами.
"Ми є частиною сучасного світу. Завантажуйте застосунок та слідкуйте за оновленнями – це просто й зручно! У ньому будуть зʼявлятись нові сервіси: від оплати комунальних послуг та проїзду в міському транспорті до квитків у зоопарк. Та багато іншого!" — каже мер міста Геннадій Труханов.
Функції додатку
У додатку наявні наступні функції:
- Онлайн-запис до ЦНАП
- Сервіс погодинного паркування: зручний та прозорий спосіб оплати паркування
- Безбар’єрність: сервіс "Соціальне таксі" — можливість отримати послугу для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю
- Електронна демократія: участь в опитуваннях
- Безпека: сповіщення про тривоги та надзвичайні ситуації, мапи укриттів та Пунктів незламності
- Моніторинг довкілля: дані про стан повітря та інші екологічні показники
- Інтерактивні мапи: громадські туалети, бювети та інші локації
Також найближчим часом з’явиться можливість брати участь у голосуваннях щодо петицій. Крім того, мешканці зможуть надсилати запити до Єдиного центру звернень громадян та відстежувати рух громадського транспорту.
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