Додаток MISTO - яка користь для одеситів

Смартфон у руках. Фото: скриншот

Одеська міська рада оголосила про запуск платформи цифрових сервісів "MISTO". Вона дозволить обʼєднати послуги муніципалітету та його інформаційні ресурси в єдину систему управління.

Про це повідомляють на офіційному сайті міста.

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Платформа MISTO

MISTO — це сучасний цифровий інструмент, який дозволяє швидше отримувати важливі послуги та інформацію. Крім того, ця хмарна платформа дає можливість оперативно взаємодіяти з відповідними міськими службами.

"Ми є частиною сучасного світу. Завантажуйте застосунок та слідкуйте за оновленнями – це просто й зручно! У ньому будуть зʼявлятись нові сервіси: від оплати комунальних послуг та проїзду в міському транспорті до квитків у зоопарк. Та багато іншого!" — каже мер міста Геннадій Труханов.

Функції додатку

У додатку наявні наступні функції:

Онлайн-запис до ЦНАП

Сервіс погодинного паркування: зручний та прозорий спосіб оплати паркування

Безбар’єрність: сервіс "Соціальне таксі" — можливість отримати послугу для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю

Електронна демократія: участь в опитуваннях

Безпека: сповіщення про тривоги та надзвичайні ситуації, мапи укриттів та Пунктів незламності

Моніторинг довкілля: дані про стан повітря та інші екологічні показники

Інтерактивні мапи: громадські туалети, бювети та інші локації

Також найближчим часом з’явиться можливість брати участь у голосуваннях щодо петицій. Крім того, мешканці зможуть надсилати запити до Єдиного центру звернень громадян та відстежувати рух громадського транспорту.

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