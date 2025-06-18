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Головна Одеса Одеса у смартфоні — заявляти про проблеми можна через додаток

Одеса у смартфоні — заявляти про проблеми можна через додаток

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 12:35
Відтепер одесити зможуть повідомляти про проблеми міста через застосунок MISTO - Труханов
Жінка зі смартфоном пише про проблеми міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Нові функції застосунку

Функціонал мобільного застосунку MISTO розширили. Відтепер одесити зможуть повідомляти службам про будь-які проблеми у місті, надіславши звернення зі свого смартфона.

Про це повідомляє міський голова Геннадій Труханов.

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Нові функції застосунку

За допомогою застосунку MISTO тепер можна повідомити про будь-яку проблему. Це може стосуватися чого завгодно у місті: сміття, яке не прибрали комунальники, відкритого люку, чи навіть порушень правил розміщення вивісок. Якщо помітили щось, що потребує втручання міських служб, необхідно просто відкрити застосунок, додати фото, локацію і надіслати звернення.

"Усе працює через інтеграцію з міською системою звернень. Для отримання нового функціоналу оновлюйте застосунок і користуйтеся зручно!" — йдеться у повідомленні міськради.

Також повідомляють, що на головному екрані застосунку MISTO з’явилися ярлики зі швидким доступом до найпопулярніших сервісів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що робити, якщо заявка на ВЛК не проходить через застосунок Резерв+. А також про корисні мобільні сервіси для подорожей.

Одеса Геннадій Труханов додаток проблеми Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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