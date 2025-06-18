Обстрел Одессы 17 июня - дроны РФ повредили 130 квартир в более чем 50 домах

Последствия обстрела 17 июня. Фото: Новини.LIVE

В результате массированного удара по Одессе 17 июня в Приморском районе пострадало 130 квартир в более чем 50 домах. Жителям поврежденных зданий предлагают обратиться за компенсациями на аренду недвижимости.

Об этом сообщает городской голова Геннадий Труханов.

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Разрушение домов

В результате массированной российской атаки утром 17 июня наибольшим разрушениям подверглись дома на улицах Алексея Маркевича и Новосельского. Специалисты провели тщательный подсчет всех поврежденных зданий города и зафиксировали следующие убытки:

Повреждения в 51 жилом доме, из которых по меньшей мере 6 подверглись существенным разрушениям;

Пострадало более 130 квартир, во многих из них выбиты окна, повреждены двери и балконные блоки;

Уничтожено более 200 м² кровель;

В отдельных домах отключены элементы жизнеобеспечения — водоснабжение, электричество.

Сейчас еще ведутся первоочередные работы по герметизации окон, обследование конструкций и подготовки к ремонту кровель.

Временное жилье

В мэрии уверяют, что всем пострадавшим, которые потеряли недвижимость, обеспечено временное жилье. 2 семьи сейчас находятся в Центре социально-психологической помощи Одесского городского совета. Все жители проинформированы о возможности получения денежной компенсации от города на аренду квартир.

"Городской совет оказывает всестороннюю поддержку пострадавшим. Работают психологи, социальные службы, волонтеры. Работы по ликвидации последствий продолжаются", — говорится в сообщении мэрии.

Атака 17 июня

Враг нанес удар по центру города, где плотная застройка. Россияне разрушили жилые дома, детский сад, инклюзивный центр, инфекционную больницу и педагогический университет. 17 человек пострадали. Также под завалами найдены тела 60-летней и 78-летней женщин. Во время атаки они находились в своих квартирах и не успели выйти.

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядит инклюзивно-ресурсный центр после российского обстрела. А также о том. что одесситы рассказывали об атаке 17 июня.