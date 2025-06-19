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Головна Одеса Будинок, що постраждав від обстрілу Одеси дронами, буде знесено

Будинок, що постраждав від обстрілу Одеси дронами, буде знесено

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Дата публікації: 19 червня 2025 17:57
Стан будинків, які постраждали від обстрілу Одеси 1 травня 2025 року
Знищений будинок. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Стан квартир Рішення щодо компенсації Атака в ніч проти 1 травня

Один з будинків, який постарждав під час обстрілу Одеси 1 травня буде знесено, оскільки відновити його неможливо. Мешканці квартир вже оформлюють заявки на компенсації за знищене майно.

Про це повідомляє Одеська мерія.

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Стан квартир

Згідно з протоколом комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, будинок на вулиці Скісній визнано таким, що не підлягає відновленню. Невдовзі він буде знесений. Мешканці всіх 18 квартир можуть подати документи на компенсацію за зруйноване майно.

Щодо будівлі на проспекті Князя Ярослава Мудрого — знищеними визнано 4 квартири, 3 з яких вже подали заяви на отримання допомоги на загальну суму майже 6,7 млн гривень.

Рішення щодо компенсації

Загалом сьогодні виконком міськради затвердив 13 рішень комісії на загальну суму компенсації понад 18,3 млн гривень. Інші 5 власників квартир поки продовжують оформлювати необхідні для цього документи.  

"Ці рішення є підставою для отримання житлових сертифікатів відповідно до державної програми єВідновлення. У подальшому мешканці зруйнованих квартир зможуть забронювати кошти і придбати нове житло",— каже міський голова Геннадій Труханов.  

Атака в ніч проти 1 травня

В результаті дронової атаки в ніч проти 1 травня в Одесі було пошкоджено 6 багатоповерхових та 12 приватних будинків. Крім того, ворожим обстрілом знищено 7 автомобілів містян. Двоє людей загинуло, ще 15 отримали поранення різного ступня важкості.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про стан 16-поверхового будинку після обстрілу 1 травня. А також про евакуацію мешканців пошкодженої будівлі. 

Одеса обстріли компенсація Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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