Состояние домов, пострадавших от обстрела Одессы 1 мая 2025 года

Уничтоженный дом. Фото: Новини.LIVE

Один из домов, который пострадал во время обстрела Одессы 1 мая будет снесен, поскольку восстановить его невозможно. Жильцы квартир уже оформляют заявки на компенсации за уничтоженное имущество.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

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Состояние квартир

Согласно протоколу комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, дом на улице Косвенной признан не подлежащим восстановлению. Вскоре он будет снесен. Жители всех 18 квартир могут подать документы на компенсацию за разрушенное имущество.

Относительно здания на проспекте Князя Ярослава Мудрого — уничтоженными признаны 4 квартиры, 3 из которых уже подали заявления на получение помощи на общую сумму почти 6,7 млн гривен.

Решение о компенсации

Всего сегодня исполком горсовета утвердил 13 решений комиссии на общую сумму компенсации более 18,3 млн гривен. Остальные 5 владельцев квартир пока продолжают оформлять необходимые для этого документы.

"Эти решения являются основанием для получения жилищных сертификатов в соответствии с государственной программой "Восстановление". В дальнейшем жители разрушенных квартир смогут забронировать средства и приобрести новое жилье",— говорит городской голова Геннадий Труханов.

Атака в ночь на 1 мая

В результате дроновой атаки в ночь на 1 мая в Одессе было повреждено 6 многоэтажных и 12 частных домов. Кроме того, вражеским обстрелом уничтожено 7 автомобилей горожан. Два человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, недавно мы писали о состоянии 16-этажного дома после обстрела 1 мая. А также об эвакуации жителей поврежденного здания.