В поврежденной дроном РФ 16-этажке продолжаются ремонтные работы

Состояние 16-этажного дома в Одессе после обстрела
Первый подъезд одесского дома, в который попал вражеский дрон во время атаки 1 мая, уже в июне может быть заселен жильцами. Однако в части здания работы будут продолжаться дольше, владельцам обещают компенсации на аренду жилья.
Об этом сообщила одесская мэрия.
Работы продолжаются
Второй подъезд дома, в верхние этажи которого попал вражеский ударный беспилотник, пока для жилья не пригоден. После завершения противоаварийных работ и стабилизации будет только разработан проект по капитальному ремонту. По его результатам определят необходимую сумму для восстановления. А в первый подъезд жители смогут заселиться уже в июне.
"С 16 мая на объекте работает большегрузный кран. Противоаварийные работы завершены, сейчас идет стабилизация дома. По плану, до 10 июня жители первого подъезда смогут вернуться в свои квартиры",— говорит городской голова Геннадий Труханов.
Также на весь этот период ремонта жителям дома предлагается компенсация из городского бюджета на аренду жилья. Владельцы 156 квартир получат материальную помощь в размере 10 800 грн на каждого зарегистрированного члена семьи (всего 355 человек).
Атака в ночь на 1 мая
В результате дроновой атаки в ночь на 1 мая в Одессе было повреждено 6 многоэтажных и 12 частных домов. Кроме того, вражеским обстрелом уничтожено 7 автомобилей горожан. Два человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, недавно мы писали об эвакуации жителей поврежденного здания. А также об уничтожении 3-этажного дома в Одессе.
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