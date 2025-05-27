В поврежденной дроном РФ 16-этажке продолжаются ремонтные работы

Дом после атаки после атаки. Фото: Новини.LIVE

Первый подъезд одесского дома, в который попал вражеский дрон во время атаки 1 мая, уже в июне может быть заселен жильцами. Однако в части здания работы будут продолжаться дольше, владельцам обещают компенсации на аренду жилья.

Об этом сообщила одесская мэрия.

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Работы продолжаются

Второй подъезд дома, в верхние этажи которого попал вражеский ударный беспилотник, пока для жилья не пригоден. После завершения противоаварийных работ и стабилизации будет только разработан проект по капитальному ремонту. По его результатам определят необходимую сумму для восстановления. А в первый подъезд жители смогут заселиться уже в июне.

"С 16 мая на объекте работает большегрузный кран. Противоаварийные работы завершены, сейчас идет стабилизация дома. По плану, до 10 июня жители первого подъезда смогут вернуться в свои квартиры",— говорит городской голова Геннадий Труханов.

Также на весь этот период ремонта жителям дома предлагается компенсация из городского бюджета на аренду жилья. Владельцы 156 квартир получат материальную помощь в размере 10 800 грн на каждого зарегистрированного члена семьи (всего 355 человек).

Под крышей дома. Фото: Новини.LIVE

Дом, вид снизу. Фото: Новини.LIVE

Аварийный дом. Фото: одесская мэрия

Атака в ночь на 1 мая

В результате дроновой атаки в ночь на 1 мая в Одессе было повреждено 6 многоэтажных и 12 частных домов. Кроме того, вражеским обстрелом уничтожено 7 автомобилей горожан. Два человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, недавно мы писали об эвакуации жителей поврежденного здания. А также об уничтожении 3-этажного дома в Одессе.