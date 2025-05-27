У пошкодженій дроном РФ 16-поверхівці продовжуються ремонтні роботи

Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Перший під'їзд одеського будинку, в який влучив ворожий дрон під час атаки 1 травня, вже у червні може бути заселений мешканцями. Однак в частині будівлі роботи триматимуть довше, власникам обіцяють компенсації на оренду житла.

Про це повідомила одеська мерія.

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Роботи тривають

Другий під’їзд будинку, у верхні поверхи якого влучив ворожий ударний безпілотник, поки для житла не придатний. Після завершення протиаварійних робіт та стабілізації буде лише розроблено проєкт з капітального ремонту. За його результатами визначать необхідну суму для відновлення. А у перший під'їзд мешканці зможуть заселитися вже у червні.

"З 16 травня на об’єкті працює великовантажний кран. Протиаварійні роботи завершені, наразі триває стабілізація будинку. За планом, до 10 червня мешканці першого під’їзду зможуть повернутися до своїх квартир",— каже міський голова Геннадій Труханов.

Також на весь цей період ремонту мешканцям будинку пропонується компенсація з міського бюджету на оренду житла. Власники 156 квартир отримають матеріальну допомогу у розмірі 10 800 грн на кожного зареєстрованого члена родини (всього 355 осіб).

Під дахом будинку. Фото: Новини.LIVE

Будинок, вид знизу. Фото: Новини.LIVE

Аварійний будинок. Фото: одеська мерія

Атака в ніч проти 1 травня

В результаті дронової атаки в ніч проти 1 травня в Одесі було пошкоджено 6 багатоповерхових та 12 приватних будинків. Крім того, ворожим обстрілом знищено 7 автомобілів містян. Двоє людей загинуло, ще 15 отримали поранення різного ступня важкості.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про евакуацію мешканців пошкодженої будівлі. А також про знищення 3-поверхового будинку в Одесі.