Прогноз погоды на завтра, 20 июня, в Одессе и области — синоптики Гидрометцентра обещают дожди

Человек с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в пятницу, 20 июня, в Одессе будет переменная облачность, а ночью и утром даже прольются дожди. Однако днем снова значительно потеплеет — температура воздуха прогнозируется в районе +25 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, а ночью и утром ожидается небольшой дождь. Ветер — северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+19 °C, но позже потеплеет до +23...+25 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а ночью и утром местами обещают небольшой дождь. Ветер завтра прогнозируют северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, а днем — от +22 °C до +27 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.