Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Рецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаУкраинаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Возможен дождь — какая погода будет в Одессе завтра

Возможен дождь — какая погода будет в Одессе завтра

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 16:47
Прогноз погоды на завтра, 20 июня, в Одессе и области — синоптики Гидрометцентра обещают дожди
Человек с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одессе Погода в Одесской области

Завтра, в пятницу, 20 июня, в Одессе будет переменная облачность, а ночью и утром даже прольются дожди. Однако днем снова значительно потеплеет — температура воздуха прогнозируется в районе +25 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Завтра в Одессе будет переменная облачность, а ночью и утром ожидается небольшой дождь. Ветер — северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+19 °C, но позже потеплеет до +23...+25 °C.

None - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а ночью и утром местами обещают небольшой дождь. Ветер завтра прогнозируют северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, а днем — от +22 °C до +27 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

None - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации