Прогноз погоды на завтра, 20 июня, в Одессе и области — синоптики Гидрометцентра обещают дожди

Возможен дождь — какая погода будет в Одессе завтра
Завтра, в пятницу, 20 июня, в Одессе будет переменная облачность, а ночью и утром даже прольются дожди. Однако днем снова значительно потеплеет — температура воздуха прогнозируется в районе +25 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе будет переменная облачность, а ночью и утром ожидается небольшой дождь. Ветер — северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+19 °C, но позже потеплеет до +23...+25 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность, а ночью и утром местами обещают небольшой дождь. Ветер завтра прогнозируют северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, а днем — от +22 °C до +27 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.
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