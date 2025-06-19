Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Рецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціУкраїнаКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Можливий дощ — яка погода буде в Одесі завтра

Можливий дощ — яка погода буде в Одесі завтра

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 16:47
Прогноз погоди на завтра, 20 червня, в Одесі та області - синоптики Гідрометцентру обіцяють дощі
Людина з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одесі Погода на Одещині

Завтра, у п'ятницю, 20 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, а вночі та вранці навіть проллються дощі. Однак вдень знову значно потеплішає — температура повітря прогнозується в районі +25 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, а вночі та вранці очікується невеликий дощ. Вітер — північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, але пізніше потеплішає до +23...+25 °C. 

None - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вночі та вранці місцями обіцяють невеликий дощ. Вітер завтра прогнозують північно-західний 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +22 °C до +27 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

None - фото 2
Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації