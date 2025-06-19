Прогноз погоди на завтра, 20 червня, в Одесі та області - синоптики Гідрометцентру обіцяють дощі

Людина з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у п'ятницю, 20 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, а вночі та вранці навіть проллються дощі. Однак вдень знову значно потеплішає — температура повітря прогнозується в районі +25 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, а вночі та вранці очікується невеликий дощ. Вітер — північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, але пізніше потеплішає до +23...+25 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вночі та вранці місцями обіцяють невеликий дощ. Вітер завтра прогнозують північно-західний 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +22 °C до +27 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.