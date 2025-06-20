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Главная Одесса РФ ударила дронами по Одессе — возник пожар и есть пострадавшие

РФ ударила дронами по Одессе — возник пожар и есть пострадавшие

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 02:25
В результате удара по Одессе там пылает многоэтажка, есть также пострадавшие
Спасатели ГСЧС в Одессе. Иллюстративное фото: ГСЧС Одессы
Ключові моменти Что известно в настоящее время о последствиях атаки

Российские оккупанты не прекращают атаковать жемчужину Украины — Одессу. В очередной раз дроны армии РФ совершили свой налет на город.

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Что известно в настоящее время о последствиях атаки

Согласно сообщению Кипера, несмотря на героическую работу подразделений ПВО дронам-камикадзе оккупантов удалось нанести ущерб городу. На данный момент локализован пожар в многоэтажке и там с огнем боролись подразделения ГСЧС.

РФ ударила дронами по Одессе — возник пожар и есть пострадавшие - фото 1
Последствия разрушений из-за атаки РФ в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

Среди пострадавших пока известно о двух жителях Одессы. Медики оказывают им помощь.

Ворог вдарив дронами по Одесі — які наслідки атаки РФ на місто - фото 1
Сообщение Олега Кипера. Фото: Скриншот

Также есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей.

РФ ударила дронами по Одессе — возник пожар и есть пострадавшие - фото 3
Локализован пожар в многоэтажке. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, на днях российские оккупанты также атаковали Одессу. В результате массированного удара 17 июня в Приморском районе пострадало 130 квартир в более чем 50 жилых домах.

А один из домов, который пострадал во время обстрела Одессы будет снесен, поскольку восстановить его невозможно. Жители квартир уже оформляют заявки на компенсации.

Одесса пожар дроны война в Украине атака Шахед
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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