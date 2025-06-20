В результате удара по Одессе там пылает многоэтажка, есть также пострадавшие

РФ ударила дронами по Одессе — возник пожар и есть пострадавшие
Российские оккупанты не прекращают атаковать жемчужину Украины — Одессу. В очередной раз дроны армии РФ совершили свой налет на город.
Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Что известно в настоящее время о последствиях атаки
Согласно сообщению Кипера, несмотря на героическую работу подразделений ПВО дронам-камикадзе оккупантов удалось нанести ущерб городу. На данный момент локализован пожар в многоэтажке и там с огнем боролись подразделения ГСЧС.
Среди пострадавших пока известно о двух жителях Одессы. Медики оказывают им помощь.
Также есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей.
Напомним, на днях российские оккупанты также атаковали Одессу. В результате массированного удара 17 июня в Приморском районе пострадало 130 квартир в более чем 50 жилых домах.
А один из домов, который пострадал во время обстрела Одессы будет снесен, поскольку восстановить его невозможно. Жители квартир уже оформляют заявки на компенсации.
Читайте Новини.LIVE!