В результате удара по Одессе там пылает многоэтажка, есть также пострадавшие

Спасатели ГСЧС в Одессе. Иллюстративное фото: ГСЧС Одессы

Российские оккупанты не прекращают атаковать жемчужину Украины — Одессу. В очередной раз дроны армии РФ совершили свой налет на город.

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Что известно в настоящее время о последствиях атаки

Согласно сообщению Кипера, несмотря на героическую работу подразделений ПВО дронам-камикадзе оккупантов удалось нанести ущерб городу. На данный момент локализован пожар в многоэтажке и там с огнем боролись подразделения ГСЧС.

Последствия разрушений из-за атаки РФ в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

Среди пострадавших пока известно о двух жителях Одессы. Медики оказывают им помощь.

Сообщение Олега Кипера. Фото: Скриншот

Также есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей.

Локализован пожар в многоэтажке. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, на днях российские оккупанты также атаковали Одессу. В результате массированного удара 17 июня в Приморском районе пострадало 130 квартир в более чем 50 жилых домах.

А один из домов, который пострадал во время обстрела Одессы будет снесен, поскольку восстановить его невозможно. Жители квартир уже оформляют заявки на компенсации.