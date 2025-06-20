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Головна Одеса Росіяни вдарили по Одесі — є пошкодження на вокзалі

Росіяни вдарили по Одесі — є пошкодження на вокзалі

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Дата публікації: 20 червня 2025 07:25
Обстріли Одеси 20 червня — росіяни пошкодили вокзал
Залізничний вокзал в Одесі. Фото: uk.wikipedia.org
Ключові моменти Наслідки обстрілів Одеси 20 червня

Російські війська у ніч проти 20 червня завдали удару по Одесі. Внаслідок цього пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу в місті.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Наслідки обстрілів Одеси 20 червня

"Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка", — йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що постраждалих, на щастя, немає, а фахівці Укрзалізниці вже працюють над ліквідацією наслідків.

Також немає змін у роботі поїздів, рух здійснюється за графіком.

Обстріли Одеси 20 червня
Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Одесу ударними дронами. Трапилась пожежа у житловому будинку, відомо про постраждалих. 

Крім того, вночі 20 червня вибухи лунали у Харкові. Загарбники атакували місто безпілотниками. 

Одеса Укрзалізниця обстріли вокзали війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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