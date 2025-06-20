Обстріли Одеси 20 червня — росіяни пошкодили вокзал

Росіяни вдарили по Одесі — є пошкодження на вокзалі
Російські війська у ніч проти 20 червня завдали удару по Одесі. Внаслідок цього пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу в місті.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Наслідки обстрілів Одеси 20 червня
"Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка", — йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що постраждалих, на щастя, немає, а фахівці Укрзалізниці вже працюють над ліквідацією наслідків.
Також немає змін у роботі поїздів, рух здійснюється за графіком.
Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Одесу ударними дронами. Трапилась пожежа у житловому будинку, відомо про постраждалих.
Крім того, вночі 20 червня вибухи лунали у Харкові. Загарбники атакували місто безпілотниками.
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