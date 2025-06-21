Падение дрона в водоем в Одесской области - видео взрыва

Взрыв дрона в воде. Фото: кадр из видео

В Одесской области очевидцы сняли момент падения вражеского дрона в водоем. БпЛА резко потерял высоту, начал кружить и взорвался под водой.

Соответствующее видео распространяется в местных Telegram-каналах.

Реклама

Читайте также:

Дрон упал в водоем

Инцидент произошел днем — на видео видно, как дрон летит на средней высоте, внезапно начинает терять управление, вращается в воздухе и падает прямо в озеро или пруд, по некоторым данным соцсетей, вообще в Черное море. В следующий момент — громкий взрыв и столб воды.

Что именно произошло с беспилотником, пока не уточняется. Возможно, его поразили средства радиоэлектронной борьбы или дрон сам потерял сигнал. Ударная волна, которую видно после взрыва, свидетельствует, что заряд был боевым.

Дроновая атака Одесской области

Добавим, что, вероятно, это один из дронов, которым россияне атаковали Одесскую область вчера днем. В сводках воздушного командования "Юг" сообщается, что 20 июня украинские защитники сбили 10 вражеских дронов — восемь Shahed и две "Молнии".

Напомним, в ночь на 21 июня силы ПВО уничтожили 28 вражеских дронов, большинство из них — над Одесской областью. Также мы писали, что Россия уже трижды запускала ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, тогда как раньше это происходило раз в месяц.