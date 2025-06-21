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Главная Одесса На Одесчине дрон упал в водоем — видео мощного взрыва

На Одесчине дрон упал в водоем — видео мощного взрыва

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 15:32
Падение дрона в водоем в Одесской области - видео взрыва
Взрыв дрона в воде. Фото: кадр из видео
Ключові моменти Дрон упал в водоем Дроновая атака Одесской области

В Одесской области очевидцы сняли момент падения вражеского дрона в водоем. БпЛА резко потерял высоту, начал кружить и взорвался под водой.

Соответствующее видео распространяется в местных Telegram-каналах.

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Дрон упал в водоем

Инцидент произошел днем — на видео видно, как дрон летит на средней высоте, внезапно начинает терять управление, вращается в воздухе и падает прямо в озеро или пруд, по некоторым данным соцсетей, вообще в Черное море. В следующий момент — громкий взрыв и столб воды.

Что именно произошло с беспилотником, пока не уточняется. Возможно, его поразили средства радиоэлектронной борьбы или дрон сам потерял сигнал. Ударная волна, которую видно после взрыва, свидетельствует, что заряд был боевым.

Дроновая атака Одесской области

Добавим, что, вероятно, это один из дронов, которым россияне атаковали Одесскую область вчера днем. В сводках воздушного командования "Юг" сообщается, что 20 июня украинские защитники сбили 10 вражеских дронов — восемь Shahed и две "Молнии".

Напомним, в ночь на 21 июня силы ПВО уничтожили 28 вражеских дронов, большинство из них — над Одесской областью. Также мы писали, что Россия уже трижды запускала ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, тогда как раньше это происходило раз в месяц.

Одесса взрыв Одесская область Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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