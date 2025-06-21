Одещина під обстрілом — скільки збито дронів

Ударні дрони у небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У ніч на 21 червня сили ППО знищили 28 ворожих дронів, більшість із них над Одещиною. Переважно це були "Shahed-136", які росіяни знову спрямували на південь.

Про це у суботу, 21 червня, повідомили у повітряному командуванні "Південь".

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За їхніми даними, завдяки злагодженій роботі підрозділів протиповітряної оборони вдалося знищити 24 дрони саме над Одеською областю. Ще один безпілотник-імітатор не був виявлений — його місце перебування наразі невідоме.

Кількість збитих дронів. Фото: Повітряне командування "Південь"



Крім того, протягом дня 20 червня українські захисники збили ще 10 ворожих дронів — вісім "Shahed" і два "Молнія".

Свою вагому частку в успішну оборону внесли Військово-Морські сили. Вночі моряки знищили десять дронів-камікадзе типу "Shahed-136".

"Ми продовжуємо бити ворога — на землі, в морі та в повітрі", — зазначили у Військово-Морських Силах ЗСУ.

Кількість збитих дронів моряками. Фото: ВМС ЗСУ

Нічні вибухи в Одесі

Зазначимо, що вибухи в Одесі було чути приблизно о 01:40. Водночас місцеві канали писали про роботу ППО. Крім того, мер міста Геннадій Труханов закликав одеситів перебувати у безпечних місцях.

Напередодні військові попереджали, що в напрямку Одеси та області летять дрони. Вже о 01:45 Повітряні сили знову підтвердили, що на Одесу прямують безпілотники.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 21 червня місто Кременчук Полтавської області, кілька годин було під ударами ворожих ракет та дронів. Також ми писали, що у ГУР розкрили деталі щодо запасів ракет і дронів у Росії.