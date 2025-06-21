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Ночью Одессу и область атаковали десятки дронов — подробности

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Дата публикации 21 июня 2025 12:58
Одесская область под обстрелом - сколько сбито дронов
Ударные дроны в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Ночной обстрел Одесской области: что известно Ночные взрывы в Одессе

В ночь на 21 июня силы ПВО уничтожили 28 вражеских дронов, большинство из них — над Одесской областью. Преимущественно это были Shahed-136, которые россияне снова направили на юг.

Об этом в субботу, 21 июня, сообщили в воздушном командовании "Юг".

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Ночной обстрел Одесской области: что известно

По их данным, благодаря слаженной работе подразделений противовоздушной обороны удалось уничтожить 24 дрона именно над Одесской областью. Еще один беспилотник-имитатор не был обнаружен — его местонахождение пока неизвестно.

Вночі Одесу та область атакували десятки дронів — подробиці - фото 1
Количество сбитых дронов. Фото: Воздушное командование "Юг"


Кроме того, в течение дня 20 июня украинские защитники сбили еще 10 вражеских дронов — восемь Shahed и две "Молнии".

Свою весомую долю в успешную оборону внесли Военно-Морские силы. Ночью моряки уничтожили десять дронов-камикадзе типа Shahed-136.

"Мы продолжаем бить врага — на земле, в море и в воздухе", — отметили в Военно-Морских силах ВСУ.

Вночі Одесу та область атакували десятки дронів — подробиці - фото 2
Количество сбитых дронов моряками. Фото: ВМС ВСУ

Ночные взрывы в Одессе

Отметим, что взрывы в Одессе были слышны примерно в 01:40. В то же время местные каналы писали о работе ПВО. Кроме того, мэр города Геннадий Труханов призвал одесситов находиться в безопасных местах.

Накануне военные предупреждали, что в направлении Одессы и области летят дроны. Уже в 01:45 Воздушные силы вновь подтвердили, что на Одессу направляются беспилотники.

Напомним, в ночь на 21 июня город Кременчуг Полтавской области несколько часов был под ударами вражеских ракет и дронов. Также мы писали, что в ГУР раскрыли детали относительно запасов ракет и дронов в России.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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