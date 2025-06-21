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Головна Одеса Росія посилила ракетні атаки з Чорного моря — що це означає

Росія посилила ракетні атаки з Чорного моря — що це означає

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 13:58
Росія тепер частіше запускає "Калібри" з Чорного моря
Пуск ракети з корабля. Фото ілюстративне: росЗМІ
Ключові моменти Росія змінює тактику обстрілів Окупанти частіше запускають Калібри

У червні Росія вже втретє запускає ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, тоді як раніше це відбувалося раз на місяць. Проте, як наголошує речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, це не ознака посилення, а навпаки, зменшення можливостей. 

Про це він заявив у суботу, 21 червня, в етері телемарафону "Ми — Україна".

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"Це один і той самий корабель. Масового застосування ми не бачимо. Але сам факт підтверджує, що ворог шукає способи підтримати темп атак", — зазначив Плетенчук.

Дмитро Плетенчук пояснив, що раніше сигналом до запуску ракет з моря зазвичай була поява в небі стратегічної авіації — саме вона вказувала на підготовку до масштабного удару. Тепер же картина змінилася.

"Подивіться на небо — там стало менше ворожих літаків. І це ознака того, що у них зменшилися спроможності завдавати ударів з повітря", — сказав він.

Окупанти частіше запускають Калібри

За словами речника ВМС ЗСУ, замість авіації загарбники переорієнтовуються на морські пуски. У ніч на 21 червня, наприклад, по Україні випущено понад 270 ударних дронів і ракет. Серед них чотири крилаті ракети "Калібр", дві ракети "Іскандер-К" і два аеробалістичні "Кинджали".

"Загалом це велика атака, але кількість повітряних ракет зменшується. Це треба розуміти. У них не нескінченний арсенал", — наголошує речник ВМС.

Зазначимо, попри інтенсивність атак, під час останньої було знищено 260 повітряних цілей.

Нагадаємо, у ГУР розкрили деталі щодо запасів ракет і дронів у Росії. Також ми повідомляли, що наразі у Чорному морі чергує споряджений ракетоносій

Одеса Чорне море Новини Одеси атака калібри ракетоносій
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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