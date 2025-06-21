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Головна Одеса Росіяни вивели ракетоносій у Чорне море — яка загроза для Одеси

Росіяни вивели ракетоносій у Чорне море — яка загроза для Одеси

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Дата публікації: 21 червня 2025 09:55
Корабель з "Калібрами" РФ знову у Чорному морі
Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ
Ключові моменти Скільки кораблів у Чорному морі Рух Керченською протокою

Станом на ранок 21 червня Росія продовжує тримати напругу біля берегів України. У Чорному морі знову зафіксовано ракетний корабель із "Калібрами" на борту, також ракетоносії спостерігаються й у Середземному морі.

Про це у суботу, 21 червня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів у Чорному морі

За інформацією військових моряків, у Чорному морі зафіксовано один ворожий корабель, озброєний крилатими ракетами "Калібр". Його залпова потужність до двох ракет.

В Азовському морі ворожих кораблів немає, натомість у Середземному морі перебувають два бойові судна під російським прапором.

Рух Керченською протокою

Протягом останньої доби Керченською протокою у напрямку Чорного моря пройшли два цивільні судна, одне з яких далі рушило до Босфору. Ще шість суден пройшли у зворотному напрямку — до Азовського моря, чотири з них прибули з протоки Босфор.

Водночас, за даними ВМС, Росія вкотре порушила Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації своїх суден. Це ускладнює контроль за морським рухом і ставить під загрозу безпеку цивільного флоту.

Нагадаємо, вночі окупанти випустили по Кременчуку ударні дрони Shahed-136, аеробалістичні ракети 9-С-7760 "Кинджал" та крилаті ракети 3М14 "Калібр"/Р-500 "Іскандер-К". Також ми писали, що росіяни атакували дронами місто Суми, внаслідок обстрілу постраждала жінка.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів ракетоносій
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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