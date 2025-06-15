Російські ракетоносії в Середземному та Чорному морях

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія тримає у Чорному морі ракетоносій. У Середземному три військові кораблі, а в Азовському — взагалі відсутні. Однак морська активність залишається стабільно високою.

Про це у неділю, 15 червня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки ракет типу "Калібр" у морях

Станом на ранок 15 червня українські військові моряки зафіксували в Середземному морі три російські військові кораблі. Один із них є носієм крилатих ракет "Калібр", і його залп становить до восьми ракет. Це потенційна загроза для України та партнерів у регіоні.

У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій, але наразі без ракет на борту. В Азовському морі ворожих кораблів не виявлено.

Рух Керченською протокою

За останню добу через Керченську протоку до Чорного моря пройшли три судна, два з яких вирушили далі в напрямку Босфору. До Азовського моря увійшли ще два.

Українські військові зазначають, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року — кораблі РФ часто вимикають системи автоматичної ідентифікації, що унеможливлює їхнє цивільне відстеження.

Нагадаємо, протягом доби російські окупанти завдали 495 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Також ми повідомляли, що військові звільнили село Андріївку в Сумській області, Силам оборони вдається вибивати російських окупантів з прикордоння.