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Главная Одесса Российские корабли в Черном море — есть ли Калибры на вооружении

Российские корабли в Черном море — есть ли Калибры на вооружении

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 09:59
Российские ракетоносители в Средиземном и Черном морях
Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ
Ключові моменти Сколько ракет типа "Калибр" в морях Движение по Керченскому проливу

Россия держит в Черном море ракетоноситель. В Средиземном  три военных корабля, а в Азовском — отсутствуют. Однако морская активность остается стабильно высокой.

Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько ракет типа "Калибр" в морях

По состоянию на утро 15 июня украинские военные моряки зафиксировали в Средиземном море три российских военных корабля. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр", и его залп составляет до восьми ракет. Это потенциальная угроза для Украины и партнеров в регионе.

В Черном море находится один российский ракетоноситель, но пока без ракет на борту. В Азовском море вражеских кораблей не обнаружено.

Движение по Керченскому проливу

За последние сутки через Керченский пролив в Черное море прошли три судна, два из которых отправились дальше в направлении Босфора. В Азовское море вошли еще два.

Украинские военные отмечают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года — корабли РФ часто выключают системы автоматической идентификации, что делает невозможным их гражданское отслеживание.

Напомним, в течение суток российские оккупанты нанесли 495 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Также мы сообщали, что военные освободили село Андреевка в Сумской области, Силам обороны удается выбивать российских оккупантов с приграничья.

Одесса Черное море Новости Одессы калибры угроза кораблей ракетоноситель
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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